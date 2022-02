Si potrà rilanciare il Made in Italy

“Il Consiglio dei Ministri ha accolto la proposta della Lega di permettere la partecipazione in sicurezza alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nel nostro Paese anche ai compratori internazionali extra Ue che fino ad oggi, per le restrizioni anti Covid, erano impossibilitati ad entrare in Italia”. Lo dichiara l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà.

Il nuovo decreto Covid

“Nel Decreto Covid appena approvato – sottolinea Samonà – il governo nazionale ha accolto la proposta del Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni e della Lega, che, su impulso di Matteo Salvini, si è impegnata a tutti i livelli per questo risultato importantissimo per il settore fieristico italiano, già duramente provato dagli effetti economici negativi della pandemia”.

Si potrà rilanciare il Made in Italy

“Un provvedimento – prosegue l’assessore Samonà – grazie al quale si potrà rilanciare il Made in Italy e l’export, che le norme restrittive rischiavano di mettere in ginocchio. Tornare alla normalità, anche rimuovendo inique limitazioni, potrà dare la possibilità agli operatori fieristici di poter programmare le proprie attività, ridando respiro e fiducia all’intero comparto”.

Le Fiere e gli stand della Sicilia

Sono 40 le imprese siciliane che grazie alla Regione Siciliana hanno partecipato lo scorso ottobre, ad esempio, a “TuttoFood Milano“, la manifestazione di riferimento in Italia per l’eccellenza e l’innovazione nell’agroalimentare, a FieraMilano (Rho).

“TuttoFood – spiegava l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – rappresenta per l’agroalimentare siciliano un momento di networking con buyer nazionali e internazionali altamente profilati, ma anche un’opportunità unica per scoprire e approfondire in anteprima i trend di acquisto e di consumo. Dopo due anni segnati dalla pandemia sarà particolarmente importante per le imprese siciliane tornare in contatto con i buyer esteri”.

Tra le altre fiere internazionali, la Sicilia protagonista anche al “The Big 5” di Dubai, la manifestazione più importante del Medio Oriente dedicata al settore dell’edilizia.

Mentre di recente, uno stand della Regione Siciliana per Expo Dubai. L’importanza dell’impiego delle nuove tecnologie per la realtà aumentata e la realtà virtuale in un processo che mira a migliorare l’accesso a patrimonio culturale è il filo conduttore delle giornate dedicate alla Sicilia al padiglione Italia di Dubai.