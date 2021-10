Il meglio dell’agroalimentare dell’Isola

Sono 40 le imprese siciliane che grazie alla Regione Siciliana partecipano a “TuttoFood Milano“, la manifestazione di riferimento in Italia per l’eccellenza e l’innovazione nell’agroalimentare, in corso a FieraMilano (Rho) fino al 26 ottobre.

Turano: Importante appuntamento con buyer esteri

“TuttoFood – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – rappresenta per l’agroalimentare siciliano un momento di networking con buyer nazionali e internazionali altamente profilati, ma anche un’opportunità unica per scoprire e approfondire in anteprima i trend di acquisto e di consumo. Dopo due anni segnati dalla pandemia sarà particolarmente importante per le imprese siciliane tornare in contatto con i buyer esteri”.

“Siamo soddisfatti”

“Siamo soddisfatti di aver dato questa opportunità alle aziende siciliane che hanno dimostrato grande interesse per questa manifestazione tanto che oltre alle 40 aziende partecipanti avevamo anche altre 28 realtà imprenditoriali impegnate in altre manifestazioni che però avevano indicato TuttoFood come seconda scelta”.

Il meglio dell’agroalimentare dell’Isola

La collettiva siciliana, organizzata dall’assessorato Attività produttive della Regione Siciliana nell’ambito dell’Azione 3.4.1 del Po Fesr Sicilia 2014-2020, vede a FieraMilano nello spazio dedicato alla Sicilia tutto il meglio dell’agroalimentare dell’Isola: dalle mandorle al caffè, passando per l’olio e i conservati e ancora i prodotti da forno, i dolci e i prodotti ortofrutticoli.

Gli altri partecipanti

Alla fiera TuttoFood partecipano delegazioni da 66 Paesi, grazie anche al supporto di Agenzia ICE, che ha dato un contributo fondamentale nella attività di profilazione e ricerca di nuovi operatori, particolarmente numerose quelle provenienti da Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito, Russia e Francia.

Le altre fiere

Tra le altre fiere internazionali, la Sicilia protagonista un mese fa al “The Big 5” di Dubai, la manifestazione più importante del Medio Oriente dedicata al settore dell’edilizia. Venti le aziende siciliane del settore edilizia, casa e design – presenti nella città degli Emirati Arabi dal 12 al 15 settembre – che nel padiglione Sicily hanno avuto l’opportunità di interfacciarsi con i più importanti operatori economici internazionali del settore.