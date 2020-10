Positivo anche un alunno di una scuola in paese

Un medico è risultato positivo al Covid 19 si nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Salvatore Cimino” di Termini Imerese. Sono stati attivati i protocolli di sicurezza e sanificazione e eseguiti i tamponi ai medici e operatori che sono venuti a contatto con il sanitario.

E’ stata eseguita la sanificazione dei locali.

Le attività nel reparto di Pediatria da oggi procedono regolarmente. Un bimbo ricoverato era stato dimesso.

Sempre a Termini Imerese un minore che frequenta la classe terza dell’istituto comprensivo “Tisia d’Imera” è risultato positivo al Covid 19.

Avviata la procedura dettata dai protocolli anti-covid. La classe dovrebbe essere in isolamento a partire da lunedì 12 ottobre. L’intero nucleo familiare, di cui uno è anche un minore, resterà in isolamento così come la classe del minore risultato positivo al Covid 19 e le loro famiglie.