Continua il viaggio itinerante delle squadre mediche dell'asp

Previste oltre 400 vaccinazioni per il 28 luglio in tre scuole di Palermo

L’iniziativa dell’Asp ha già coinvolto 12 istituti della città e della provincia

Daniela Faraoni “Adesioni in continuo aumento a conferma che la scuola rimane momento centrale della vita dei giovani”

Sono oltre 400 le vaccinazioni anti-covid programmate domani (mercoledì 28 luglio) in tre scuole di Palermo, di cui 236 nel solo liceo scientifico Cannizzaro. L’attività itinerante voluta dal direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ha già coinvolto 12 istituti di città e provincia.

Le squadre di medici, infermieri ed operatori dell’Asp si sono recate direttamente nelle strutture per somministrare il vaccino (con grande prevalenza di prime dosi) a personale scolastico e studenti. Anche ai familiari dei ragazzi viene offerta la possibilità di vaccinarsi. Il siero utilizzato è Pfizier.

Adesioni in continuo aumento

“Le adesioni sono in continuo aumento a conferma che la scuola rimane un momento centrale nella vita dei giovani anche durante il periodo estivo – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – l’obiettivo è di consentire al maggior numero di studenti e lavoratori di completare il ciclo vaccinale in tempo per l’inizio delle lezioni”.

Il calendario delle somministrazioni nelle scuole

Dopo le somministrazioni al liceo scientifico Cannizzaro di Palermo, oltre che al Liceo Classico Garibaldi ed all’Istituto Cassarà-Guida di Partinico, il calendario (che viene quotidianamente aggiornato con nuove tappe) prevede:

29 luglio, Istituto Tecnico Turistico Marco Polo di Palermo;

30 luglio, ICS Veneziano Novelli di Monreale; I.SD: Ugo Mursia di Carini; I.C. Archimede La Fata di Partinico;

3 agosto, C. Evola di Balestrate;

4 agosto, C. Skanderberg di Piana degli Albanesi; Istituto Balsamo Pandolfini di Termini Imerese; Scuola Armaforte di Altofonte;

5 agosto, C. Manuele Ventimiglia di Belmonte Mezzagno;

9 agosto, Liceo Scientifico/Agrario di Castelbuono;

23 agosto, C.S. Manzoni Impastato (sede via Parlatore); Istituto Manzoni di Montelepre;

24 agosto, S. Orso Mario Corbino di Partinico; Liceo Pio La Torre;

25 agosto, Istituto Privitera Polizzi di Partinico; I.C. Tisia D’Imera di Termini Imerese e Liceo Classico Umberto I di Palermo.

Continua la vaccinazione di prossimità

Intanto prosegue anche l’intensa attività nell’ambito della vaccinazione di prossimità nei comuni della provincia.

Dopo le 413 vaccinazioni effettuate ieri a Valledolmo, oggi l’Asp è impegnata a Mezzojuso insieme ai medici di medicina generale e continuità assistenziale, e medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione Eos, fortemente voluta dal ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del comando operativo di Vertice Interforze.

“Nonostante il periodo vacanziero, tutti gli operatori dell’Asp sono concentrati sulle attività preziose per creare condizioni di sicurezza – ha detto Daniela Faraoni – stiamo correndo contro il tempo per raggiungere la platea più vasta possibile di cittadini prima dell’autunno, quando il covid potrebbe essere più aggressivo”.

Le prossime iniziative nei comuni della provincia sono in programma: domani, 28 luglio, a Polizzi Generosa; 29 luglio Castellana Sicula; 30 luglio Ficarazzi; 31 luglio Altavilla Milicia; 2 agosto San Mauro Castelverde; 3 agosto Capaci, 4 agosto Giardinello; 5 agosto Borgetto e 6 agosto Trabia.