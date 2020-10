Lezioni a distanza anche in altre scuole palermitane

Ci sono 4 studenti contagiati dal Covid19 al liceo Cannizzaro e uno all’elementare Orestano, una docente che insegna al plesso Fava dell’Istituto Monti Iblei positiva al tampone rapido e un’altra all’Einaudi-Pareto.

Sono solo alcuni fra gli ultimi casi registrati nelle scuole palermitane a due settimane dall’inizio della scuola. “Le quattro classi del liceo Cannizzaro di via Arimondi sono state messe in isolamento – come spiega la dirigente Anna Maria Catalano – e gli studieranno con la didattica a distanza”.

Altre classi della Monti Iblei sono state messe in isolamento dopo che una docente è risultata positiva al test rapido. E vi resteranno sino all’esito del secondo tampone.

Le classi sono sanificate e la scuola è aperta per tutti gli altri studenti , come spiegano dalla scuola. Anche una professoressa dell’Istituto d’istruzione superiore Einaudi-Pareto è risultata positiva al Covid-19. Sul sito della scuola è stata pubblicata una circolare con cui la dirigente scolastica ha disposto la sospensione della didattica in presenza.

“Si comunica che tutte le classi e i docenti del corso diurno e serale nei giorni di giovedì 8 e venerdì 9 faranno lezione in modalità Dad. Da lunedì le classi e i docenti – conclude – riprenderanno le attività in presenza”.

Un altro caso è stato confermato oggi in una classe del plesso di via San Ciro della scuola Orestano, a Brancaccio. “Su disposizione dell’Asp – dicono dalla scuola – abbiamo chiuso una classe e i ragazzi sono stati messi in quarantena”.