Aree di emergenza congestionate, difficile trovare posti letto

Resta alta la pressione nei pronto soccorso di Palermo. Anche oggi tanti pazienti si trovano nelle aree di emergenza rese congestionate dalla difficoltà di trovare posti letto negli ospedali.

Al Cervello oggi i pazienti sono 52 con un indice di sovraffollamento del 260%. Non va meglio a Villa Sofia dove i pazienti sono 77 con un indice di sovraffollamento del 257%. All’ospedale Civico i pazienti sono 45 con un indice di sovraffollamento del 140%. Al Policlinico i pazienti sono 26 con un indice di sovraffollamento del 124%.

Al momento con i dati in crescita sono tanti i cluster interni nei reparti anche in quelli non Covid. Ci sono diversi positivi che non riescono a trovare un posto nei reparti ospedalieri convertiti per la pandemia.

Pasqua “Situazione drammatica, ma è saltata la commissione”

“Di questa situazione avremmo voluto parlare con l’assessore alla Sanità Ruggero Razza oggi in commissione – afferma Giorgio Pasqua deputato regionale del movimento cinque stelle – Ma oggi la commissione è saltata perché abbiamo saputo che l’assessore si trova a Roma al seguito del presidente Musumeci. Stanno programmando il futuro e non stanno pensando alla situazione drammatica che sta vivendo la Sicilia in queste ore”.