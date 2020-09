Su 80 tamponi solo 3 infetti

Salgono a 15 i dipendenti positivi alla Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Lo comunica il presidente Giuseppe Norata, anche lui in isolamento preventivo per essere stato a contatto con alcuni dipendenti risultati positivi.

“Su 80 tamponi eseguiti altri tre sono risultati positivi, – dice Norata – i 120 test sierologici effettuati ai lavoratori sono risultati negativi”. Fino ad ora ieri i positivi erano 12 con i nuovi 3 sono passati a 15.

In queste ore si sta svolgendo in prefettura una riunione per affrontare il tema dell’emergenza rifiuti che da alcuni giorni è scoppiata nel capoluogo dopo la notizia dei primi positivi al Covid e il 40% dei dipendenti che si è messo in malattia.

Ieri sono entrati in azione i privati, ma non riusciranno insieme agli operai Rap in servizio a smaltire l’arretrato visto che ci sono già diversi quartieri con i cassonetti ricolmi di spazzatura e altrettanti per strada. La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti più volte nella zona di Borgo Nuovo per spegnere i roghi di rifiuti.