L’Asp di Palermo riorganizza gli screening di massa anticovid in modalità Drive In. Tutte le strutture di città e provincia rimarranno attive, ma da domani osserveranno un nuovo orario di servizio al pubblico con attività scaglionata durante la settimana (ad eccezione della Casa del Sole che rimarrà aperto tutti i giorni).

Ecco gli orari nei Drive In

Questa la nuova organizzazione dei Drive In dell’Asp di Palermo: Casa del Sole sarà aperto tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 12 alle 18; Misilmeri, lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 14; Partinico, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 14; Petralia Sottana, lunedì dalle ore 15 alle 19; Termini Imerese, martedì (dal 12 aprile) dalle ore 9 alle 14.

Bagheria vaccinazioni nella sede Asp

Dopo la temporanea sospensione del servizio giovedì scorso per i danni provocati dal maltempo al Palazzetto dello Sport Dalla Chiesa-Setti Carraro, le vaccinazioni anticovid a Bagheria sono proseguite da venerdì 1 aprile nei locali dell’Asp di via Franz Liszt, struttura che continuerà ad ospitare le somministrazioni anche nei prossimi giorni.

Per una migliore fruizione del servizio, l’Amministrazione comunale ha deciso la pedonalizzazione della piazzetta antistante il Punto vaccinale dell’Azienda sanitaria, consentendo, così, agli utenti di accedere con più facilità al Centro.

Dalla prossima settimana, il Punto vaccinale di Bagheria, così come tutti gli altri gestiti dall’Asp di Palermo, avrà una diversa organizzazione del lavoro. Le somministrazioni anticovid verranno effettuate 3 volte a settimana: martedì, giovedì e sabato dalle ore 12 alle ore 18.

Bilancio dei tamponi in questi anni di pandemia

Nei Drive In dell’Asp di Palermo, attivi dallo scorso 31 dicembre, sono stati complessivamente 55.749 i tamponi somministrati con 10.691 positivi riscontrati (19,18%). Nel mese di marzo appena concluso, sono stati, invece, 17.444 i tamponi effettuati con 4.384 positivi (25,13%).

I dati del bollettino di ieri

Sono 4.952 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 29.862 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 4.749. Il tasso di positività sale al 16,6% ieri era al 10,9%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 186.235 con un decremento di 1.166 casi. I guariti sono 6.724 mentre le vittime sono 16 portano il totale dei decessi a 10.120.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.038 ricoverati con 6 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 65, sette in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.502 casi, Catania 813, Messina 784, Siracusa 467, Trapani 526, Ragusa 407, Caltanissetta 308, Agrigento 559, Enna 208.