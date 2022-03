Dure critiche dei sindacati

Covid19 a scuola in Sicilia, finisce l’emergenza ma scoppia il caso organizzativo per le nuove regole

L’attacco delle parti sociali

“Il nostro contatto costante con il mondo della scuola è un po’ la bussola che ci consente di conoscere in anteprima reazioni e impressioni di chi concretamente e quotidianamente vi opera. Si percepisce stanchezza, disorientamento e preoccupazione diffusa”. Lo dice Francesca Bellia segretaria generale Cisl Scuola Sicilia che commenta così il Dl 24/22 che segna la fine dell’emergenza consentendo ad esempio ai docenti non vaccinati, che erano stati sospesi, di rientrare a scuola ma non d’insegnare.

Ministero snellisca le procedure

”I Dirigenti scolastici sono allo stremo, ormai quotidianamente impegnati in un lavoro sfibrante e logorante che nulla ha a che fare con la didattica e ‘l’ordinaria amministrazione’. Devono fronteggiare il rischio pandemico e garantire la sicurezza nelle scuole e al contempo star dietro alle circolari e alle norme che si avvicendano con ritmo frenetico e spesso ribaltando situazioni collaudate. E’ necessario – continua Bellia – che il Ministero snellisca le procedure evitando inutili replicazioni e caos gestionale. Se si parla della fine di una situazione emergenziale che allora valga per tutti i settori e che il Governo si assuma la responsabilità di questa scelta. E’ paradossale per esempio, se si parla di ‘ritorno alla normalità’, che i docenti non possano rientrare nelle proprie classi a svolgere il loro lavoro. Lo ritengo svilente e offensivo per il loro ruolo e la loro funzione. Paradossale poi che chi , fra il personale della scuola si è sottoposto alle vaccinazioni con senso di responsabilità e assumendosene i rischi, veda colleghi non vaccinati ‘tutelati’ da un mancato rientro in aula, pagati per giunta non si capisce bene per far cosa. Pagati – e qui è la beffa – con le risorse contrattuali destinate alla valorizzazione dei docenti”.

Ancora troppi punti oscuri

Bellia conclude “molti sono poi i punti oscuri: dalla difficoltà a coordinare l’interruzione della sospensione al 25 marzo e la nomina dei supplenti dal primo aprile, all’impiego dei docenti ‘in attività di supporto’ non meglio specificate lasciate attualmente al libero arbitrio o al buon senso del Dirigente senza nessuna indicazione e coordinamento a livello centrale, all’assenza di qualsiasi riferimento ai ‘lavoratori fragili’ letteralmente dimenticati nell’ultimo DL e per i quali non è prevista alcuna forma di tutela. Ancora una volta riscontriamo mancanza di chiare indicazioni, che sarebbero state quanto mai opportune e necessarie, per indirizzare l’operato, soprattutto dei Dirigenti. Chiediamo pertanto che si possa intervenire con urgenza, chiarire e colmare le numerose falle e storture presenti in quest’ultimo decreto che aumentano il disorientamento le disparità e il caos delle scuole già molto provate dall’emergenza pandemica”.