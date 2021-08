Sono 1.600 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 11.243 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza risale al 14,3% ieri era al 10%. L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 546 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 28.481 con un aumento di altri 1.065 casi. I guariti sono 526 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.323.

La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna1 è deceduto il 30 agosto, 1 il 29 agosto e 7 il 28 agosto.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 947 i ricoverati, 33 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 116 otto in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 422, Catania 399, Messina 273, Siracusa 90, Ragusa 95, Trapani 83, Caltanissetta 133, Agrigento 0, Enna 105.

Continua la crescita del contagio da Covid19 in Sicilia.

I dati su base settimanale diffusi dall’Ufficio statistica del Comune di Palermo ed elaborati sulla base dei numeri della Protezione civile, però, denunciano una crescita più contenuta rispetto alla settimana precedente. C’è, dunque, la speranza che si possa viaggiare verso il picco per la metà di settembre e poi iniziare una sperata discesa.

La crescita del contagio

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 9307, il 2,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 32,9%. E’ invece diminuito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 7,8% al 7,3%. L’aumento dei nuovi positivi registrato questa settimana è il più alto dallo scorso mese di gennaio.

I positivi ed i ricoverati

Il numero degli attuali positivi è pari a 27424, 3964 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 26510, 3838 in più rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 914, di cui 108 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 126 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 24 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 72 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 60% in più rispetto ai 45 della settimana precedente).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%)”.

I guariti e le vittime in una settimana

Il numero dei guariti (240121) è cresciuto di 5248 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’87,7% (88,8% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 95 (contro le 78 della settimana precedente). Ma a causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 59. Complessivamente le persone decedute sono 6314, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3% (2,4% la settimana scorsa).