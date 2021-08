Denunciato anche un commerciante

Una donna di 47 anni è stata denunciata a Palermo perché non ha rispettato la quarantena. La donna è stata trovata nei pressi di un pub affollato da tanti clienti nonostante fosse positiva.

Anziché stare a casa in isolamento la donna che era la compagna del titolare del pub stava tranquillamente nel locale. Ad identificarla i carabinieri della stazione di piazza Marina.

Altri controlli, denunciato commerciante

Nel corso dei controlli di carabinieri e polizia municipale è stato denunciato anche un 55enne, titolare di un’attività di ristorazione, per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavolini e sedie. Gli sono state inoltre contestate svariate violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, per cui le sanzioni elevate ammontano complessivamente a oltre 1.500 euro.

Polemiche ad Augusta

E’ bufera ad Augusta dopo la foto che ritrae il sindaco, Giuseppe Di Mare, sul palco insieme ad un nutrito gruppo di persone, tutte quante senza mascherine e per nulla distanziate.

Emergenza sanitaria ad Augusta

La denuncia è del M5S di Augusta che lancia l’allarme sulla situazione epidemiologica nella città del Siracusano dove vigono da giorni alcune restrizioni, così come per altri 54 Comuni siciliani, imposte dal presidente della Regione legate al basso numero di vaccinazioni, al di sotto del 60 per cento della popolazione residente.

I grillini attaccano il sindaco, eletto nella primavera scorsa, per il cattivo esempio, alla luce, peraltro, di un andamento dei contagio preoccupante: 292 casi, secondo i dati forniti dallo stesso M5S aggiornato a ieri.

“Regole violate”

“Oggi vediamo il sindaco – spiegano dal M5S – salire sul palco insieme ad altre quaranta persone senza mascherina e ben stretti per la foto ricordo, a dare l’esempio di come le regole si possano tranquillamente e pubblicamente trasgredire. È sicuramente vero che i contagi sono avvenuti dappertutto, anche durante feste private e in alcune disastrose occasioni in locali pubblici. Tuttavia, chi ha responsabilità di governo deve essere il primo a dare l’esempio, e questo è sicuramente mancato”.

“L’allora sindaco Cettina Di Pietro, però, non cessava mai di raccomandare, anche con toni molto duri, prudenza, come del resto aveva sempre fatto dal mese di marzo del 2020” aggiungono i grillini.

Preoccupazione per il rientro a scuola

Il M5S si dice molto preoccupato per l’imminente inizio dell’anno scolastico. “A pochi giorni dall’inizio della scuola, temiamo – con questo gran numero di contagiati nel nostro territorio – che le classi dei nostri bambini e ragazzi si possono trasformare in cluster per ulteriori contagi, specialmente per gli inevitabili assembramenti fuori dagli edifici scolastici e nei mezzi di trasporto” spiegano dal M5S di Augusta.

Gli spettacoli non sospesi

Tra le altre critiche mosse al sindaco, c’è pure quella di non aver sospeso gli spettacoli, come, invece, ha provveduto il primo cittadino di Carlentini, dove il numero di contagiati è più basso.

“Il sindaco si mostra in video – attaccano i grillini – con atteggiamento molto rilassato, che sembra una beffa per chi continua a consigliargli prudenza. E così mentre il sindaco di Carlentini, con un quarto di contagiati rispetto ai nostri, decide di sospendere gli spettacoli pubblici, da noi si continua imperterriti nelle manifestazioni. Sappiamo bene che all’interno dell’area recintata si osservano le misure di sicurezza: ma appena fuori?”