A seguito dell’accertata positività di tre agenti operanti su diversi turni di servizio, il Comando di Polizia Municipale è stato costretto a porre in quarantena circa trenta unità di personale operanti presso gli Uffici e la Centrale Operativa di via Dogali.

Il provvedimento si è reso necessario in ossequio alle procedure previste nel caso di contatto diretto con soggetti positivi sui luoghi di lavoro.

In attesa che si proceda alla sanificazione dei locali interessati già da domattina, tale massiccia giustificata assenza di personale, in alcuni casi tutto il personale previsto in alcuni uffici durante un turno, determinerà nelle prossime ore la difficoltà di espletamento di alcuni compiti d’ufficio anche in rapporto a servizi rivolti ai cittadini.

Il comando sta predisponendo un piano di temporanea mobilità interna al fine di garantire comunque un presidio minimo indispensabile e non interrompere quindi alcun servizio essenziale.