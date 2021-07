la denuncia

Sono in aumento i casi da Covid19 in Sicilia

Sui mezzi di trasporto pubblici dovrebbero essere effettuati controlli a tappeto sui passeggeri

Non accade così, la denuncia

Aumentano i contagi da Covid19 e mentre sulle regioni incombe lo spettro della “zona gialla”, il Premier Draghi insieme a tutto il governo ha prorogato lo stato d’emergenza

Ancora una volta, dopo quasi due anni, le attività commerciali, gli albergatori, i ristoratori e chiunque sia stato seriamente colpito dalla profonda crisi economica trema solo al pensiero di dover ricominciare da capo (cioè di dover fare i conti con nuove restrizioni e limitazioni) mentre i comuni mortali lottano tra vaccini, richiami, paure e no vax.

L’affollato aliscafo, nessuno indossa correttamente la mascherina

In questo contesto Loredana Novelli, Presidente dell’Associazione Siciliae Mundi racconta a BlogSicilia la sua esperienze di mancati controlli:

“Da giugno, una volta al mese, andiamo con la famiglia a Vulcano. Ligi al dovere di buoni cittadini, portiamo con noi ricevuta del primo vaccino e mascherina quasi incollata tra naso e bocca. All’imbarco degli aliscafi vediamo comitive e famiglie. La maggior parte dei viaggiatori sono stranieri con la mascherina sul mento, o peggio ancora al braccio, come se fosse un gioiello da mostrare”.

Il ‘controllo’ della temperatura

“Gli operatori della Liberty Lines invitano ad indossare la mascherina e controllano la temperatura a “saltare'” denuncia la Novelli che continua “Venerdì 16 luglio tra i passeggeri c’eravamo anche noi. Alle ore 12.15, all’imbarco Vulcano/Milazzo, nessuno, e ripeto nessuno, ha controllato la nostra temperatura. Come se non bastasse, l’aliscafo superava l’80 per cento della capienza dei posti prevista dalla Regione siciliana per i trasporti pubblici”.

La paura del contagio

“Da cittadina – conclude – mi chiedo se tutto questo sia normale. Chi ha il dovere di controllare i mezzi di trasporto? Perché se non abbiamo un servizio adeguato, e anche rispettoso delle misure anti contagio, dobbiamo pagare circa 45 euro a persona per un biglietto di andata e ritorno? Pagare per essere trattati come se fossimo su un carro bestiame, facendo il viaggio quasi senza respirare per paura di essere contagiati. Questo è il paradosso”.