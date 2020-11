Sono 1.024 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.965 tamponi effettuati ; 45 i decessi, che portano il totale a 1.506.

Con i nuovi casi salgono a 40.484 gli attuali positivi con un incremento di 602. Di questi 1.763 sono i ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri: 1.522 in regime ordinario (3 in più) e 241 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.721. I guariti sono 377.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa ritorna Catania con 364 casi seguita da Palermo con 269 casi poi Messina 126, Agrigento 74, Ragusa 58, Siracusa 55,, Enna 44, Caltanissetta 25, Trapani 9.

Intanto da oggi la Sicilia è tornata a essere zona gialla e sono state emanate ordinanze che hanno permesso bar e negozi aperti Ministro Speranza e dal Presidente Musumeci. Ecco le regole da seguire nell’isola fino al 3 dicembre

Coprifuoco

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22,00 alle 5 del mattino. Da questo punto di vista non cambia nulla

Centri Commerciali

Anche in questo caso non cambia nulla. Resta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi di tutti i negozi di centri commerciali e mercati ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Nell’ordinanza di Musumecinon viene citato il sabato ei prefetivi ma solo perchè nel periododioperatività ovvero da oggi al 3 dicembre non ricade alcun sabato o prefestivo.

Bar e ristoranti

La novità principale riguarda questo settore. Tornano ad aprire bar e ristoranti dalle 5 del mattino fino alle 18.00. In seguito, dalle 18 alle 22, sarà possibile solo vendita per asporto o domicilio. Dunque i ristoranti restano ugualmente chiusi a cena. Resta la limitazione di 4 persone massimo perogni tavolo a meno che non siano convinventi o congiuti

Scuola

Non cambia nulla. Attività in presenz fino alla scuola media e didattica a distanza alle superiori

Trasporto Pubblici

Tutti i mezzi di trasporto possono circolare. Su autobus, Tram, treni è consentito unriempiento dei mezzi fin al 50% della loro capienza ordinaria

Sport

Possibili le attività agonistiche e le competizioni di interesse nazionale in base alle indicazionidel Coni e del Comtato Paralimpico. Restano vietati gli sport di contatto e chiuse le palestre

Musei e mostre

Resta tutto chiuso anche nelle zone gialle per effetto del dpcm Conte in vigore almeno fino al 3 dicembre ma che si prevede venga prororgato anche in seguito

Sale gioco

Tutte le attività di sale gioco e scommesse restano sospese per effetto del dpcm in vigore fino al 3 dicembre

Concorsi pubblici

Anche i concorsi restano sospesi per effetto del dpcm Conte in vigore fino al 3 dicembre ma quasi certamente in fase di proroga dalla prossima settimana e fino al nuovo anno

Spostamenti fra comuni

Sarà possibile muoversi all’interno del proprio Comune o anche spostarsida un comune all’altro ma sempre fra le 5 e le 22. Negli altri orari spostamenti possibili solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute