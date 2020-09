I dati del ministero della Salute

Sono 110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2583 i contagiati, 268 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva esattamente come ieri e 255 in regime di ricovero ordinario; 2.315 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.558.

Non ci sono nuove vittime e il totale dei decessi resta a 306 dall’inizio dell’epidemia nell’isola. I guariti sono 57. Sul fronte della distribuzione fra province è a sorpresa Trapani a denunciare il record dic ontagi con 45 casi per lo più riferibili al cluster di Salemi. Poi c’è Catania al secondo posto di questa triste graduatoria con 24 nuovi positivi seguita dal Palermitano con 23, seguono Agrigento con 7 nuovi positivi, Siracusa con 4, Caltanissetta con 3. Chiudono Messina e Ragusa con 2 per ciascuna provincia.

Intanto c’è attesa per la nuova ordinanza del Presidente della Regione siciliana nello Musumeci che dopo indiscrezioni ha confermato che sono allo studio nuove misure più stringenti contro il diffondersi del contagio. Quali non lo può ancora precisare. Certamente non sarà un lockdown ma una stretta sulle misure anti contagio potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il governatore per la nuova ordinanza che regolamenta le misure contro la diffusione del covid19 novità importanti. Il tempo per emanarla c’è perchè la precedente ordinanza attualmente in vigore scade il 7 ottobre dopo una proroga stabilita nei giorni scorsi. Ma il governatore sta pensando di emanare la nuova ordinanza prima della scadenza della vecchia, probabilmente nel corso della prossima settimana.

Prima misura, la più probabile, potrebbe essere l’obbligo perenne di mascherina anche all’aperto. Una misura più volte minacciata ma mai applicata in Sicilia che adesso potrebbe diventare realtà.

Ma indiscrezioni delle ultime ore dicono che il governatore vorrebbe evitare di arrivare a tanto e che allo studio ci sarebbero misure da mettere in campo proprio per evitare le chiusure dei locali che sarebbero devastanti per il sistema economico

In ogni caso la nuova ordinanza prevederà regole precise e uniformi per tutta la Regione per evitare il proliferare di ordinanze dei sindaci. A chiederlo sono stati i prefetti