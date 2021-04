Sono 1.148 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.779 tamponi processati, con una incidenza che torna in linea con quella nazionale e risulta di poco superiore al 4,4%. La Regione oggi torna al quarto posto per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 36 e portano il totale a 5.208. Il numero degli attuali positivi è di 24.899 con una diminuzione di 1423 casi. I guariti oggi sono 2535.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.435, 3 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 180, 4 in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province Palermo conta con 431 nuovi positivi seguita da Catania con 262, Messina 125, Trapani 108, Caltanissetta 64, Siracusa 49, Agrigento 49, Enna 34, Ragusa 26.

Palermo verso la proroga della zona rossa

255 casi ogni 100 mila abitanti. I dati di contagio da covid19 nella provincia di Palermo non promettono bene e rischiano di influenzare l’andamento di tutta la Regione. mentre si attende che arrivi il 22 aprile, data di scadenza dell’ordinanza che pone in zona rossa tutti gli 81 comuni della provincia e lo stesso capoluogo, però, non vi è certezza del dato.

Mancano i dati ufficiali

Le cifre del contagio sono frutto di una statistica autonoma mentre non ci sono ancora dati ufficiali riferibili agli ultimi giorni. Anche la statistica settimanale del lunedì del Comune di Palermo non è stata resa pubblica. Una singolare coincidenza vista proprio la grande attesa che si respira. Con questi presupposti appare quantomeno improbabile, se non impossibile, che dal 26 aprile si possa aprire qualcosa almeno nel palermitano. E resta indicativo il fatto che su 124 comuni in zona rossa nell’isola 82 siano in questa provincia che ieri ha mostrato ancora una volta 508 casi su 1123 totali nella regione, quasi la metà dell’intera isola.