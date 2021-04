Sono 1.123 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.416 tamponi processati, con una incidenza di quasi il 7,8% per effetto della bassissimo numero di tamponi, ancora meno rispetto a ieri. La Regione oggi balza al secondo posto per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.172. Il numero degli attuali positivi è di 26.322 con un aumento di 564 casi. I guariti oggi sono 549.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.438, 39 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 176, undici in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province Palermo conta con 508 nuovi positivi seguita da Catania con 221, Caltanissetta 96, Messina 87, Siracusa 79, Ragusa 68, Trapani 26, Enna 24, Agrigento 14.

Si potenzia il sistema vaccinale

Poste Italiane potenzia ulteriormente i canali per la prenotazione delle dosi vaccinali anti-Covid in Sicilia. Da questa settimana, infatti, il servizio di call center – attraverso il numero verde 800.00.99.66 – è esteso anche al week-end, con orari dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20.

Da oggi è possibile richiesta via SMS

Sempre da oggi, inoltre, sarà possibile effettuare la richiesta di vaccinazione anche tramite SMS. I cittadini di tutte le regioni che hanno adottato la piattaforma realizzata da Poste Italiane – compresa dunque la Sicilia – potranno prenotare la loro dose semplicemente inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947.

Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice SMS dall’operatore telefonico di appartenenza.

Gli altri modi per prenotarsi

La prenotazione via SMS si aggiunge a tutte le possibilità che Poste Italiane mette già a disposizione per i cittadini, come la piattaforma online www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, gli ATM Postamat, la rete dei portalettere e il numero verde operativo 7 giorni su 7.

Consegnate 33.400 dosi Moderna

Proseguono intanto le consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia da parte del corriere espresso SDA di Poste Italiane. L’ultima fornitura contenente 33.400 dosi Moderna sarà in consegna nelle prossime ore presso le farmacie ospedaliere di Giarre (7.000), Palermo (8.200), Milazzo (5.400), Enna (1.900), Erice Casa Santa (2.500), Siracusa (2.100), Ragusa (1.900), Agrigento (2.500), e Caltanissetta (1.900).