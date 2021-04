Iniziativa di poste italiane

Gli over 80 possono prenotare il vaccino con i postini

Iniziativa di Poste Italiane nell’ambito della operazione nonni

La procedura per prenotare il vaccino in un video

Gli anziani possono prenotare il vaccino anche grazie ai portalettere. Una iniziativa che rientra nell’“Operazione nonni” lanciata in questi giorni dalla Regione per la vaccinazione anti-Covid di tutti i cittadini ultraottantenni.

Come prenotare il vaccino con il postino

Poste Italiane ricorda la disponibilità alla prenotazione da parte dei 2.200 portalettere presenti sull’Isola. Per farlo basta essere in possesso della tessera sanitaria, fornire un numero di cellulare e il CAP di riferimento. “La procedura è semplice e accessibile a tutti – precisa la responsabile MAL Sicilia di Poste Italiane -. Una volta forniti i dati, i nostri portalettere si occuperanno di tutto il resto, indicando le opportunità di prenotazione ai nostri “nonni” o loro delegati, che valuteranno a quale slot aderire in base alla disponibilità presso i centri vaccinali. In caso positivo, si procederà alla stampa della ricevuta con i dati della prenotazione che il cliente riceverà in automatico anche via sms”.

Nel Palermitano 500 portalettere

In provincia di Palermo i 500 portalettere di Poste Italiane, già in servizio per il recapito e dotati di dispositivo palmare, possono infatti verificare in tempo reale gli slot di prenotazione disponibili per la vaccinazione e confermare l’appuntamento prescelto. L’Azienda coglie l’occasione per ricordare che i cittadini siciliani in target possono ricorrere, oltre alla task force dei portalettere, agli altri tre canali messi a disposizione da Poste Italiane. Restano infatti operativi la piattaforma online all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center al numero verde 800.009.966 e la rete dei 687 sportelli automatici ATM Postamat presenti sul territorio.