Sono 13 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Il nuovo report sui contagi nell’isola rispecchia quello di ieri quando i casi erano stati 14 e mostra un trend nuovamente in diminuzione anche se non ci sono migranti positivi in questo rapporto esattamente come ieri.

I dati sono contenuti nel quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute.

I 13 nuovi positivi al Covid19 sono 4 a Ragusa, 4 a Catania, 3 a Messina, 1 a Caltanissetta e 1 Enna. Di questi 5 sono stati a contatto con persone che sono tornate da un viaggio a Malta.

I guariti sono 9: 7 a Catania e 2 a Ragusa.

Il numero delle persone ricoverate resto identico a ieri: 60, fra queste sono 54 persone in regime di ricovero ordinario e restano 6 quelle ricoverate in terapia intensiva.

Complessivamente sono 722 gli attuali positivi in Sicilia e 662 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. 3793 i casi in Sicilia dall’inizio dell’epidemia e 2785 i guariti ovvero nove in più rispetto a ieri con un trend anche qui in miglioramento

Sul fronte dei tamponi sono solo 2406 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore che portano il totale a oltre 313mila nell’intero periodo.

La triste palma del contagio oggi tocca al Veneto con 60 nuovi casi, seguito dalla Lombardia con 50 casi e dal Lazio con 43 casi. Il totale dei contagi di oggi è di 403 casi.

Intanto crescono i controlli sul rispetto delle norme anti covid19. Proprio in questi giorni in cui tornano ad esplodere problemi nelle case di riposo come dimostra la vicenda di Modica in Sicilia ma non solo quella i Nas hanno controllato 51 strutture in tutta Italia. In Sicilia hanno denunciato per mancato rispetto delle norme il titolare di due strutture Trapanesi.

E sono operativi anche i controlli negli aeroporti gestiti dal sistema sanitario siciliano. Le asp si sono attrezzate, non senza difficoltà, per effettuare già in aerostazione i tamponi ai passeggeri in arrivo dalle aree a rischio identificate, fino ad ora, in Spagna, Croazia, Grecia e Malta come dimostrano diversi casi di contagio segnalati nelle ultime settimane