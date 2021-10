Sono 266 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.951 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza risale poco al di sopra del 2 % mentre ieri era scesa fino a 1,2%. L’isola oggi è al quarto posto nei contagi giornalieri, al primo c’è la Lombardia con 432, poi il Veneto con 398, e l’Emilia romagna con 340.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 7.727 con una diminuzione di 243 casi. I guariti sono 507 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.935.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 293 i ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 43 esattamente come ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 17 casi, Catania 121, Messina 38, Siracusa 44, Ragusa 6, Trapani 7, Caltanissetta 11, Agrigento 18, Enna, 4.

Sicilia regione no vax

La Sicilia si conferma la regione più no vax d’Italia con il 24,3% pari a 625.565 non vaccinati nella platea over 12. Il calcolo è della Cgia di Mestre che ha conteggiato i tassi di tutta Italia.

Il tasso di vaccinazione nelle regioni italiane

Dopo la Sicilia no vax c’è la Calabria (23,4%,226.745), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (22,7%, 63.570), la Valle d’ Aosta (21%,13.017) e le Marche (20,4%,156.724). Le regioni più virtuose, invece, sono: Lombardia (14,3% i non vaccinati), Lazio (14,2%) e Toscana (13,8%). Tra le 4 macro aree del Paese è il Sud con il più alto numero di non vaccinati (2.143.769, il 20% del totale della popolazione tra i 20 e i 59 anni). In Italia, infine, i “no vax” in età lavorativa sono 5.432.118, pari al 17,4% della coorte 20-59 anni. Circa 300 mila i non vaccinati perché esentati.