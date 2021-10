Sono 286 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 14.619 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 368. L’incidenza scende al 1,8% ieri era al 2,5%. L’isola è al sesto posto per contagi giornalieri, al primo posto c’è il Veneto con 446 casi, al secondo posto il Lazio 431 casi, al terzo la Lombardia 383 casi, al quarto la Campania con 355 e al quinto l’Emilia Romagna con 294 casi. .

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 6.682 con una diminuzione di 124 casi. I guariti sono 403 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.967. La Regione comunica che le vittime sono dei giorni scorsi.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 314 ricoverati, 2 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 48 uno in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 116, Messina 10, Siracusa 46, Ragusa 7, Trapani 4, Caltanissetta 6, Agrigento 25, Enna, 30.

Restano sempre negativi i numeri dell’emergenza pandemica in Sicilia. Dal monitoraggio settimanale effettuato da fondazione Gimbe, la prestigiosa organizzazione di ricerca scientifica, nell’Isola ancora si è sempre agli ultimi posti per vaccinazioni mentre restano sempre alte, in rapporto alle altre regioni italiane, le percentuali di occupazione dei posti letto per malati covid. Unica nota positiva il fatto che i contagi oramai sono quasi ai minimi termini. Il monitoraggio riguarda il periodo compreso tra il 13 e il 19 ottobre.

Contagi, Sicilia fuori dall’emergenza

Per nuovi casi di contagi la Sicilia non figura tra le prime 7 regioni d’Italia, confermando quindi il trend netto diminuzione dei casi. Questo significa che il virus comincia a circolare con meno pervasività negli ambienti. Da 7 settimane consecutive il numero è sempre in ribasso.

Posti letto

Le note dolenti cominciano invece nell’analisi degli altri numeri, anche se sempre in ribasso. Purtroppo per ricoveri covid la Sicilia è tra le prime regioni in Italia. Resta alto il numero dei posti letto occupati in area medica che si attesta al 7%, comunque in netta diminuzione rispetto alla scorsa settimana quando invece era fermo a 9. Si rimane inchiodati invece al 4% per quanto concerne i ricoveri in terapia intensiva.

Vaccinazioni, progressione a rilento

Anche sulle vaccinazioni c’è un rialzo ma siamo sempre a livello estremamente bassi di copertura e con progressi davvero a rilento. Nell’ultima settimana monitorata i siciliani che sono coperti dal vaccino anticovid sono il 67,8% mentre la settimana precedente ci si era fermati al 66,7. Questo non consente all’Isola di migliorarsi globalmente nelle perfomance: si rimane sempre al terz’ultimo posto per numero di vaccini completi somministrati. Male anche sul fronte del tasso di copertura vaccinale per le terze dosi: Sicilia quart’ultima con una copertura di appena il 3,7%. Un po’ meglio, ma non troppo, per numero di nuovi vaccinati: la Sicilia ne ha contati 4.923 e questa volta si piazza a metà classifica.