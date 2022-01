Sono 3.964 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 22.832 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.764. Il tasso di positività sale al 17 % ieri era al 10%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola è al sesto posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 10.425 casi, al secondo caso l’Emilia Romagna con 9.090 casi, al terzo il Lazio con 7.993 casi, al quarto la Toscana con 6.367 casi, al quinto la Campania con 5.192 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 51.296 con un aumento di 3.531 casi. I guariti sono 420 mentre le vittime sono 13 e portano il totale dei decessi a 7.527.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 918 ricoverati, con 48 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 107, cinque casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 701 casi, Catania 797, Messina 604, Siracusa 313, Trapani 377, Ragusa 404, Caltanissetta 177, Agrigento 575, Enna, 16.

Prosegue la corsa ai tamponi

Dopo le feste di Capodanno presi d’assalto gli hub per i tamponi a Palermo. Lunghe code all’hub dell’Asp di Palermo alla Casa del Sole così come alla Fiera del Mediterraneo.

In tanti si sono messi in fila per verificare se vi siano stati contagi durante i cenoni e le riunioni familiari. Lunghissime le code sin dalle primissime ore del mattino per ottenere l’esito.

Domani nuovo hub all’Istituto zooprofilattico

Intanto domani l’istituto zooprofilattico nella zona di Villa Tasca apre un altro hub per i tamponi. Un modo questo per alleggerire il carico su quello della Fiera del Mediterraneo gestito dalla struttura commissariale che in questi giorni è stato preso d’assalto da migliaia di automobilisti.

Tamponi domani anche a Termini Imerese e Partinico

Drive in per i tamponi domani anche a Termini Imerese. Lo screening di massa sarà organizzato dall’Asp di Palermo con accesso in auto da Viale dei Re di Aragona. L’esame eseguito con tampone rapido.

Sarà gratuito solo per i soggetti già vaccinati, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro. L’accesso sarà consentito fino alle ore 15,30: la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento.

Proseguono i tamponi anche a Partinico come disposto dall’Asp di Palermo.