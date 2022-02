Sono 4.468 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.596 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.504. Il tasso di positività sale al 15,1% ieri era al 14,6%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 247.522 con un decremento di 937 casi. I guariti sono 5.530 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 9.263.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.279 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 100, un caso in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1070. casi, Catania 926, Messina 705, Siracusa 543, Trapani 377, Ragusa 287, Caltanissetta 213, Agrigento 253, Enna 229.

Vaccini tour nel palermitano

Una tappa speciale di #VacciniTour, all’insegna della salute, della musica e della bellezza. È il bilancio della due giorni di somministrazioni a Monreale, a cura del personale sanitario e amministrativo della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid. Ad accompagnarli, eccezionalmente, un gruppo di giovani musicisti alternatisi al pianoforte e alla batteria per allietare l’attesa degli utenti.

Una formula, quella dei vaccini in musica, pensata dal Comune, che ha riscosso successo: circa 500 persone si sono presentate tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio alla chiesa di San Gaetano, in via Fontana del Drago 101, per ricevere inoculazioni di prime, seconde e terze dosi. Per un totale di circa 2600 somministrazioni nelle ultime cinque tappe del #VacciniTour a Monreale.

I prossimi appuntamenti a Palermo e in provincia

Il viaggio vaccinale della struttura commissariale in provincia continua in quartieri della città e paesi della provincia. Prossime tappe: Marinella (21 febbraio), Villaggio Santa Rosalia (23 febbraio), Zen (24 febbraio), Alimena e Villafrati (25 febbraio).

Sono il 91% degli italiani vaccinati

“Due anni fa fummo costretti a fare scelte difficili, oggi il 91% della popolazione sopra i 12 anni si è vaccinata e questo ci mette nelle condizioni di gestire in maniera del tutto diversa la pandemia, che purtroppo è ancora in corso, e ci sta permettendo in queste ore di piegare la curva senza ricorrere a chiusure generalizzate”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza alla Fnomceo per la 2/a Giornata nazionale del personale sanitario. “Abbiamo somministrato in 13 mesi e mezzo 133 milioni di dosi e questo lo può fare solo un grande Paese, solo un grande Servizio sanitario nazionale fatto di uomini e donne come voi”.