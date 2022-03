Sono 5.491 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 36.985 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.495. Il tasso di positività scende al 14,8%, ieri era al 15,1%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è, anche oggi, al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 228.669 con un decremento di 4.725 casi. I guariti sono 11.471 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 9.973.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 964 ricoverati con 5 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 62, quattro in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.761 casi, Catania 796, Messina 1.340, Siracusa 492, Trapani 614, Ragusa 400, Caltanissetta 378, Agrigento 674, Enna 310.

Covid: Sebastiani, verso picco dei positivi a test molecolari

La curva della percentuale dei positivi ai test molecolari del virus SarsCoV2 è vicina al picco e i dati dei prossimi giorni permetteranno di individuare esattamente il momento, mentre nelle prossime due settimane si prevede un aumento dei ricoveri nei reparti ordinari, degli ingressi giornalieri nelle terapie intensive, così come del numero dei decessi al giorno.

E’ quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). I dati dell’epidemia di Covid-19 aggiornati al 25 marzo indicano che, “a livello nazionale, la curva media della percentuale dei positivi ai test molecolari dovrebbe raggiungere un massimo a cavallo tra la settimana corrente e quella prossima. I dati dei prossimi giorni – osserva l’esperto – permetteranno una localizzazione precisa del massimo”.

Il matematico osserva inoltre che” il valore dell’Rt, calcolabile in modo affidabile solo fino al 9 marzo (1.14), è stato in crescita accelerata dal 2 al 9 marzo” e che “questa settimana, il valore medio del numero di decessi al giorno, del numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e del numero di ingressi giornalieri nei reparti di terapia intensiva aumenteranno rispetto alla settimana scorsa. Si prevede – aggiunge – che, nelle prossime due settimane, questi valori continueranno ad aumentare o, raggiunto un massimo, non diminuiranno in modo sostanziale”.

Dopo aver raggiunto il picco, prosegue Sebastiani, “la curva media della percentuale dei positivi ai test molecolari inizierà a scendere, ma di quanto e per quanto tempo è al momento un’incognita. Da un lato ci sarà, infatti, “un contributo alla riduzione della diffusione dall’aumento delle temperature e dal minor tempo passato nei luoghi chiusi, dove i contagi avvengono in modo notevole a causa della presenza dell’aerosol”; invece, “spingerà nel senso opposto il rilascio delle misure di contenimento della diffusione a fine marzo e a fine aprile, come ad esempio la fine sia della quarantena per i contatti dei positivi che dell’obbligo della mascherina al chiuso”.

Il matematico osserva infine che “il livello ancora molto alto dell’incidenza (800 casi per 100.000 abitanti la scorsa settimana e in aumento seppur frenato in quella corrente) in combinazione col fatto che il 70% della popolazione generale ha fatto la seconda o la terza dose entro quattro mesi, potrebbe dare un ulteriore contributo all’aumento della diffusione. E’ da sottolineare infine il dato dell’Istituto Superiore di Sanità che il contagio continua ad essere preponderante nella fascia 10-20 anni. Al momento la copertura vaccinale è pari all’81% nella fascia 12-19 anni, dove a suo tempo non fu introdotto il green pass (semplice) obbligatorio, come invece fatto per gli studenti universitari”.