Sono cinque i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore riportati nella scheda quotidiana del Ministero della salute. Si tratta di casi comunicati dalla Regione siciliana attraverso il sistema della Protezione Civile e confermati dall’Istituto Superiore di Sanità

Tutti i nuovi casi sono stati registrati a Messina. Dopo i tre casi di venerdì scorso, altre 5 persone sono state trovate positive al Covid 19 al reparto di reumatologia dell’ortopedico di Ganzirri. Si tratta di 4 pazienti e un operatore sanitario. Sono stati isolati in camere singole ma da venerdì si è registrata una fuga in massa dei ricoverati nonostante il tentativo di comunicare che non c’è un vero e proprio focolaio.

Dei nuovi casi uno è considerato più grave degli altri e viene trasportato, in queste ore al Policlinico per il ricovero. C’è attenzione sulla situazione ospedaliera del reparto. Bisogna operare con attenzione epr evitare la diffusione del contagio in ambiente ospedaliero.

Complessivamente sono 163 gli attuali positivi e di questi 150 risultano in isolamento domiciliari, 10 in ricovero ospedaliero ordinario e 3 in terapia intensiva ma già domani almeno uno sarà ilr idcovero in più visto che il trasporto sta avvenendo in queste ore ovvero successivamente alla comunicazione dei dati a Roma.

Sono 2819 i tamponi effettuati oggi, in leggera crecsita rispetto ai giorni scorsi ma comunque in linea con l’andamento generale.

A livello nazionale secondo i dati della Protezione civile sono 306 i contagi di oggi, a fronte dei 282 di ieri. Non succedeva da un mese che si superava quota 300. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338.

Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214). I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri.