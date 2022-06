Sono 1.552 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 13.439 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 2.327. Il tasso di positività scende all’11,5%, ieri era al 17%.

La Sicilia è a quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 59.944 con un aumento di 201 casi. I guariti sono 1.786 mentre le vittime sono 5 e portano il totale dei decessi a 10.984.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 538, uno in più di ieri, in terapia intensiva sono 27, uno in meno rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 514 casi, Catania 565, Messina 270, Siracusa 182, Trapani 145, Ragusa 133, Caltanissetta 66, Agrigento 93, Enna 24.

Alla base del disagio psicologico ci sono i “cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici”, spiegano Sinpia e Sinpf. Si registra un +84% di accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza rispetto al periodo pre-Covid, oltre 3mila gli accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021.

Covid, lo studio: pandemia ha peggiorato l’assistenza ai pazienti con problemi di cuore

C’è stato un declino notevole delle ospedalizzazioni per cause cardiovascolari e in generale per gli accessi ai servizi sanitari dedicati. Questo si è tradotto in un peggioramento delle condizioni di salute e della mortalità, ad esempio in caso di infarto. Emerge da un’indagine su scala globale pubblicata sull’European Heart Journal e coordinata da esperti della University of Leeds.

Vaccini, Locatelli: “Ci hanno salvato la vita”

I vaccini ci hanno salvato la vita in maniera assolutamente determinante”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità’, intervenendo a Sky Tg24 ‘Live in Venezia. “I dati che abbiamo a disposizione – ha aggiunto – ci dicono in maniera molto chiara che chi ha ricevuto, oltre al ciclo vaccinale completo, anche la dose buster, ha una protezione straordinariamente elevata contro il rischio di sviluppare malattia grave.

Niente casi da sette giorni, Pechino allenta restrizioni

Le autoritaà municipali di Pechino hanno annunciato che allenteranno, a partire da domani, lunedì, alcune delle restrizioni imposte diverse settimane fa per fermare l’ultimo focolaio di Covid registrato nella capitale cinese. Sarà consentita la riapertura dei ristoranti, dopo che in maggio si poteva ordinare solo cibo da asporto, e di altri spazi al chiuso, mentre gli studenti delle scuole primarie e secondarie torneranno in presenza dal 13.