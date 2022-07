Sono 8.060 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.557 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.739. Il tasso di positività scende al 26,3% il giorno precedente era al 28%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 127.311 con un aumento di 6.651 casi. I guariti sono 2.573 mentre 13 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.280.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1001, 22 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 40, sette in più rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.935 casi, Catania 1.996, Messina 1.653, Siracusa 831, Trapani 748, Ragusa 631, Caltanissetta 393, Agrigento 900, Enna 150.

Covid: Iss, 9 regioni classificate a rischio alto

Sono 9 le Regioni/PA classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza – secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto. Poi la Toscana compare con una dicitura “non valutabile (equiparato a rischio alto)”. Le altre 12 regioni sono con rischio moderato. Nessuna è a rischio basso.

Iss, sale Rt a 1,40 da 1,30 e boom incidenza a 1071 da 763

Ancora in aumento indice di trasmissibilità e incidenza dei casi Covid: nel periodo 15 giugno – 28 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era 1,30 ed oltre la soglia epidemica. Boom dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio 2022) rispetto a 763 ogni 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

Aifa, in 14 giorni raddoppio antivirali ritirati in farmacia

Sono stati finora oltre 62.600 i pazienti Covid curati a casa con gli antivirali molnupiravir (Lagevrio) e Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir). Spinte dall’aumento dei contagi, crescono le prescrizioni settimanali: dal 30 giugno al 6 luglio le richieste per molnupiravir di Merck (Msd in Italia) sono aumentate del 22,4% e quelle per Paxlovid di Pfizer del 32,1%. Ma soprattutto, in 14 giorni, sono raddoppiate (+106,9%) le terapie ritirate direttamente in farmacia, le cui prescrizioni sono passate da 4.000 a 8.300. E’ quanto emerge dal 14/mo report dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sugli antivirali contro il Covid. (ANSA).

