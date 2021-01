i dati del bollettino del ministero del 31 dicembre

Sono 1.122 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 7.497 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.420 dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 34.347 con un aumento di 479 attuali positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1249, 9 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1073, 4 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 176, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 615.

La distribuzione nelle province vede Catania 319, Palermo 223, Messina 171, Trapani 129, Siracusa 107, Agrigento 63, Caltanissetta 55, Ragusa 54, Enna 1.

Intanto sono quasi 500 nuovi positivi al covid19 scoperti negli ultimi due giorni dell’anno a Palermo con i tamponi al drive in della Fiera del Mediterraneo.

Il dato più elevato sia in termini assoluti che in percentuale. E’ quello dei positivi ai tamponi rapidi registrato mercoledì 30 dicembre al Drive In della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Dall’inizio dell’attività (il 30 ottobre scorso), mai c’era stata una percentuale superiore all’11%, dato sforato all’antivigilia di Capodanno con 294 positivi, pari al 14,66% dei 2.005 tamponi antigenici effettuati dagli operatori sanitari.

Il dato del 30 dicembre ha trovato, parziale, riscontro anche ieri con 198 positivi su 1.791 tamponi (11,06%) portando così a 492 le persone che – come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva – si sono dovute sottoporre al tampone molecolare alla Fiera del Mediterraneo negli ultimi due giorni dell’anno.

Sono complessivamente 69.733 i tamponi effettuati e 4.613 i positivi dal 30 ottobre al 31 dicembre al Drive In della Fiera del Mediterraneo di Palermo dove l’attività prosegue ininterrotta anche nei giorni festivi. Dopo Natale e Santo Stefano, anche oggi, giorno di Capodanno, viene garantito il servizio dalla ore 8 alle 20 ((i cancelli vengono chiusi alle ore 18 e la prestazione viene garantita alle vetture in fila all’interno della Fiera fino ad esaurimento)

Prosegue anche l’attività di prevenzione e verifica all’Aeroporto “Falcone e Borsellino” e nei porti di Palermo e Termini Imerese. Dall’11 al 31 dicembre sono stati 29.658 i tamponi effettuati ai passeggeri in arrivo in città e 68 i positivi riscontrati (0,22%)