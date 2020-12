i dati del bollettino del ministero del 31 dicembre

Sono 1.299 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 7.308 tamponi processati. Le vittime sono 31 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.412 dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 33.868 con un aumento di 481 attuali positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1240, 11 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1069, 16 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 171, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 787. La distribuzione nelle province vede Catania 296, Palermo 295, Messina 262, Ragusa 23, Trapani 79, Siracusa 121, Caltanissetta 87, Agrigento 70, Enna 66.

Il vaccino anti covid in tutte le province siciliane. E’ giunto la notte scorsa nell’Isola, infatti, il carico con le 54.990 dosi previste dal Piano nazionale per questa fase della campagna di vaccinazione in Sicilia. Dalle prime ore di stamani è così iniziata la consegna del vaccino presso i punti di stoccaggio con i frigoriferi a meno 80° individuati dall’assessorato regionale alla Salute. Successivamente, così come programmato, le confezioni con il farmaco, scortate dalle Forze dell’ordine, sono state trasferite nei vari centri di somministrazione allestiti presso le Aziende sanitarie e ospedaliere siciliane che hanno avviato le vaccinazioni sui cittadini che rientrano nel target previsto dal Piano nazionale.

Va ricordato che, in questa fase, il vaccino viene somministrato da subito a tutti i professionisti che stanno operando nei reparti covid siciliani, quindi a seguire il personale dei Pronto soccorso dell’Isola, quello dell’emergenza urgenza territoriale 118, le Usca, i lavoratori che prestano servizio in ambito ospedaliero ed operatori e ospiti delle residenze per anziani.

Nelle immagini vedete le consegne e l’impiego in dodici dei 35 centri vaccinalei abilitati e in particolare Ospedale San Marco – Catania; Ospedale Garibaldi – Catania; Ospedale Cannizzaro – Catania; Ospedale Gravina – Caltagirone; Ospedale Umberto I – Enna; Ircss Ismett – Palermo; Ircss Bonino Pulejo – Messina; Ircss Oasi di Troina – Enna; Ospedale Giovanni Paolo II – Ragusa; Ospedale Umberto I – Siracusa; Ospedale S. Antonio Abate – Trapani; Ospedale Giovanni Paolo lI – Sciacca ( Ag).

Intanto è stata completata la fase iniziale avviata a Palermo, in concomitanza con il resto d’Europa, con il V-day: oltre ai 90 cittadini (fra cui 25 ospiti di una rsa) che hanno ricevuto il farmaco, sono stati seicento i siciliani ai quali è stata somministrata la dose del vaccino anti covid. Come è noto, si tratta di dipendenti di tutte le aziende sanitarie dell’Isola che sono stati inoculati nei quattro centri allestiti presso gli ospedali palermitani Civico, Villa Sofia, policlinico Giaccone e la struttura dell’Asp di Palermo, Villa delle Ginestre.

Per seguire tutte le fasi del Piano vaccinale è stata definita una speciale task force. L’organismo, costituito con un decreto dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, prevede un collegamento diretto con il Dipartimento regionale attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della Salute e con le aziende del Sistema sanitario regionale. A guidare il gruppo di lavoro sarà il dottore Mario Minore, responsabile U.O. Gestione emergenza urgenza – rete del territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Sono state consegnate poco prima delle dieci di questa mattina all’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania le prime 1.170 dosi del vaccino Comirnaty di Pfizer-Biontech. Il box contenente i flaconi è stato preso in carico dalla dott.ssa Agata La Rosa, direttore della Farmacia ospedaliera, nel cui magazzino è stato realizzato l’apposito locale videosorvegliato che custodisce lo speciale frigorifero a -80 gradi.

Alla consegna erano presenti tra gli altri il dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, la dott.ssa Diana Cinà, direttore sanitario, la dott.ssa Anna Maria Longhitano, dirigente della direzione medica di presidio. È cominciata immediatamente la preparazione delle dosi che già oggi a partire da mezzogiorno sono state somministrate al personale più esposto al rischio Covid-19.

La prima a ricevere il vaccino anti-Covid all’Ospedale Cannizzaro, dopo i trenta operatori coinvolti a Palermo nell’ambito dell’iniziativa della Regione Siciliana, è stata una donna: la dott.ssa Maria Concetta Monea, direttore del Dipartimento di Emergenza e dell’UOC di Anestesia e Rianimazione. “Mi vaccino per prima io – ha detto – perché ci credo, perché vorrei che tutti ci credessimo allo stesso modo e aderissimo con serenità, tranquillità e speranza a questo vaccino che ci porta a una svolta£”.

“Chiudiamo un anno funesto per tutti, che ha messo a dura prova il servizio sanitario e l’intero sistema nazionale, e apriamo un periodo che sia di rinascita e di speranza per tutti. Ringrazio vivamente quanti hanno lavorato e saranno impegnati in questo percorso”, ha affermato il direttore Giuffrida.

Si chiama invece Leda D’Amico ed è un medico, in servizio presso la Pneumologia del dell’ospedale di Nesima, il primo vaccinato dell’Arnas Garibaldi.

Alla presenza del direttore sanitario dell’Azienda, dott. Giuseppe Giammanco, di numerosi addetti ai lavori e dei carabinieri responsabili della sicurezza del vaccino, la donna ha ricevuto la prima dose intorno a mezzogiorno, dopo aver atteso con pazienza le necessarie fasi di preparazione.

Al primo vaccino si sono poi susseguiti gli altri operatori in lista d’attesa, per un procedimento che proseguirà per mesi, senza soluzione di continuità.

“Oggi è un giorno importantissimo. – ha dichiarato Fabrizio De Nicola, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – Dopo mesi di attesa abbiamo finalmente uno strumento capace di sconfiggere definitivamente il Virus Covid-19. Ci auguriamo la massima adesione da parte di tutti i nostri operatori sanitari, affinché questo ospedale possa diventare un vero modello di prevenzione ed fare da esempio per tutti”.

Nel corso della prima giornata di vaccinazione, alla fine, al Garibaldi saranno vaccinati in tutto 25 operatori sanitari. Domani si replica. Si è concluso il 2020, ma il vaccino è finalmente arrivato.