Pfizer conferma che non ci saranno ritardi

Domani, martedì 29 dicembre, dovrebbe arrivare in Italia il secondo carico del vaccino .

. Pfizer ha confermato che non ci sarà alcun ritardo, nonostante il maltempo.

Entro domani, martedì 29 dicembre, arriverà in Italia il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino anti Covid-19 di Pfizer, in partenza in queste ore dal Belgio.

Stando a quanto si è appreso, la data di consegna potrebbe subire una modifica a causa del maltempo che sta imperversando su vari territori del nord Europa, per cui potrebbe accadere che l’arrivo delle dosi slitti a mercoledì 30.

Tuttavia, Pfizer ha ribadito che per l’Italia non c’è alcun ritardo e il piano di consegna seguirà i tempi prestabiliti.

Nel dettaglio, i carichi da 470mila dosi ciascuno arriveranno nel nostro Paese ogni settimana fino a marzo: nel primo trimestre 2021 si prevede la fornitura di 7,8 milioni di dosi del farmaco prodotto da Pfizer, a cui si affiancheranno via via gli altri, a partire da quello di Moderna in corso di approvazione in Europa.

Entro la fine del primo trimestre del 2021, invece, la Germania avrà 11-13 milioni di dosi di vaccino di Pfizer, come detto da una portavoce del ministero della Salute: «La Germania avrà a disposizione entro la fine dell’anno 1,3 milioni dosi di vaccino Biontech-Pfizer. Entro la fine di gennaio 3-4 milioni di dosi. Entro la fine del primo trimestre del 2021, 11-13 milioni. Si tratta di 670 mila dosi alla settimana».