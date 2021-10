Sono 321 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 16.368 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 1,9% ieri era all’1,6%. L’isola scende al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 363 c’è il Veneto.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 13.368 con una diminuzione di 249 casi. I guariti sono 560 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.862. I 10 morti sono dei giorni scorsi.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 458 i ricoverati, 28 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 115, Messina 25, Siracusa 44, Ragusa 4, Trapani 41, Caltanissetta 3, Agrigento 35, Enna 12.

Palermo, effetto Covid: 700 morti in più in 9 mesi

Pubblicato il rapporto sull’andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane aggiornato al 21 settembre 2021, a cura del ministero della Salute e del dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio.

«I dati contenuti nel rapporto – evidenzia Girolamo D’Anneo, responsabile dell’ufficio Statistica del Comune, che ha elaborato il focus sulla nostra città – confermano il drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo già rilevato nei precedenti rapporti. In particolare, dopo un rallentamento registrato a luglio, a partire dai primi di agosto si è registrata nuovamente una mortalità sensibilmente superiore all’atteso. Come rilevato nel rapporto, l’incremento registrato ad agosto è attribuibile in parte alla quarta ondata epidemica ed in parte alle ondate di calore che hanno interessato soprattutto le regioni del Sud».

Nel mese di gennaio i decessi rilevati a Palermo sono stati 763, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 684 (+79 decessi, pari a +12%). A febbraio i decessi rilevati a Palermo sono stati 575, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 588 (-13 decessi, pari a -2%). A marzo i decessi rilevati a Palermo sono stati 680, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 619 (+60 decessi, pari a +10%).

Ad aprile i decessi rilevati a Palermo sono stati 653, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 530 (+123 decessi, pari a +23%). A maggio i decessi rilevati a Palermo sono stati 548, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 469 (+79 decessi, pari a +17%). A giugno i decessi rilevati a Palermo sono stati 545, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 448 (+97 decessi, pari a +22%). A luglio i decessi rilevati a Palermo sono stati 486, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 477 (+9 decessi, pari a +2%). Ad agosto i decessi rilevati a Palermo sono stati 641, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 473 (+168 decessi, pari a +36%).

Nei primi 15 giorni di settembre i decessi rilevati a Palermo sono stati 290, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 225 (+65 decessi, pari a +29%). Passando a un’analisi dei decessi settimanale, si rilevano dei picchi di eccesso di mortalità particolarmente elevati nelle settimane dal 20 al 26 gennaio (+34,5%), dal 24 al 30 marzo (+40,3%) e dal 14 al 20 aprile Ufficio Statistica (+33,6%), dal 23 al 29 giugno (+45,5%) e nelle prime tre settimane di agosto: dal 4 al 10 agosto (+36,4%), dall’11 al 17 agosto (+68,2%) e dal 18 al 24 agosto (+38,6%). In valore assoluto, dal 30 dicembre 2020 al 21 settembre 2021, a Palermo si sono registrati 5326 decessi, con un incremento di 696 unità (+15,0%) rispetto alla media degli ultimi 5 anni.