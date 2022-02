Sono 7.159 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.509 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.248. Il tasso di positività scende al 14,1% ieri era al 15,1%. La Regione comunica che ci sono altri 327 dei giorni precedenti

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 275.718 con un decremento di 2.093 casi. I guariti sono 9.522 mentre le vittime sono 57 e portano il totale dei decessi a 8.923.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.484 ricoverati, con 25 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, nove casi in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.636 casi, Catania 1.687, Messina 719, Siracusa 890, Trapani 577, Ragusa 691, Caltanissetta 519, Agrigento 526, Enna 241.

Vaccini: dal 7 febbraio esenzioni in formato digitale

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per il Green Pass e avranno validità sul solo territorio nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi. Fino al 27 è possibile usare sia le certificazioni cartacee sia le digitali, ma dal 28 sarà necessario avere il certificato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde. Lo comunica il ministero della Salute.

Occupazione reparti cala al 28% e in 12 regioni

Nei reparti ordinari, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19 scende al 28% a livello nazionale (-1%) e, in 24 ore, cala anche in 12 regioni: Emilia Romagna (al 25%), Friuli Venezia Giulia (36%), Lazio (32%), Liguria (37%), Marche (31%), Molise (24%), PA Bolzano (27%), Piemonte (28%), Puglia (25%), Sicilia (36%), Toscana (25%), Umbria (-3% scende a 30%). Lo indicano i dati Agenas dell’8 febbraio. La percentuale aumenta in Abruzzo (38%), PA Trento (31%), Sardegna (con +3% arriva a 26%). Stabile, infine, in Basilicata (26%), Calabria (35%), Campania (30%), Lombardia (24%), Valle d’Aosta (30%) e Veneto (23%).

Aifa,su 758 eventi fatali solo 22 correlabili vaccini Covid

Gli eventi avversi gravi ad esito fatale dopo la vaccinazione anti-Covid sono “rari: si tratta di 456 eventi dopo la prima dose, 267 dopo la seconda e 35 dopo la terza, con un’età media di 79 anni, ma al momento solo 22 eventi sono risultati correlabili alla vaccinazione (0,2 casi per per milione di dosi). Si tratta di 2 eventi sistemici, 10 trombosi e 10 fallimenti vaccinali in pazienti fragili per cui i pazienti si sono infettati e deceduti per covid”. Lo ha affermato Pasquale Marchione, dell’Ufficio Gestione dei segnali dell’Aifa, alla presentazione del ‘Rapporto annuale sulla sicurezza vaccini anti-COVID 27/12/2020 -26/12/2021’.