Cresce i contagio da Covid19 in Sicilia ma meno rispetto al resto del Paese e resta sostanzialmente stabile la situazione dei ricoveri. L’analisi dei dati fatta dall’Ufficio statistica del Comune di Palermo rappresenta una situazione che sembra di stallo relativo ma con la tendenza alla ripresa. I numeri giornalieri che mostrano una crescita importante sarebbero falsati dai ricalcoli di contagi precedenti

I nuovi contagi

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 3870, lo 0,9% in più rispetto alla settimana precedente. Si deve rilevare però che 109 nuovi positivi sono riferiti a periodi precedenti. E’ diminuito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 2,3% al 2,1% su base settimanale.

Gli attuali positivi

Il numero degli attuali positivi è pari a 10382, 1305 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 10003, 1302 in più rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati

I ricoverati sono 379, di cui 40 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 3 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 10 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 18 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 5,3% in meno rispetto ai 19 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%).

Guariti e deceduti

Il numero dei guariti (300983) è cresciuto di 2509 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 94,5% (94,9% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 56 (14 in più rispetto alla settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 34. Complessivamente le persone decedute sono 7146, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,2% (2,3% la settimana scorsa).