Sono 1.794 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.588 tamponi processati. Ieri erano 2082. Il tasso di positività è al 15,5%, in diminuzione rispetto al 16% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 99.780 con un decremento di 2.607 casi. I guariti sono 4.383 e 18 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.964.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 616, 20 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 32, due in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 337 casi, Catania 360, Messina 295, Siracusa 181, Trapani 183, Ragusa 120, Caltanissetta 105, Agrigento 176, Enna 37.

Iss, calano incidenza a 260 da 365 e Rt a 0,77 da 0,81

Scendono ancora l’incidenza dei casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt in Italia: l’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 260 ogni 100.000 abitanti (12/08/2022 -18/08/2022) contro 365 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa (05/08/2022 -11/08/2022). Nel periodo 27 luglio – 9 agosto 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 0,81. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore sanità e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

Iss, stabili i casi Covid rilevati con attività tracciamento

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (14% vs 13%). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% vs 44%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (42% vs 43%). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore sanità e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

Covid: ultima volta Rt sotto quota 0,77 lo scorso 10 giugno

E’ dallo scorso giugno che l’indice di trasmissibilità Rt non scendeva sotto quota 0,77, il valore registrato dall’ultimo monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute pubblicato oggi. L’Rt è stato infatti pari a 0,75 lo scorso 10 giugno, per poi risalire. L’indice di trasmissibilità è ritornato sotto la soglia epidemica dell’unità lo scorso 5 agosto, registrando un valore pari a 0,90.