i dati della setimana

“Nella settimana appena conclusa il numero dei nuovi positivi è leggermente diminuito rispetto alla settimana precedente, e si è ulteriormente allentata la pressione sugli ospedali: sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva, e sono diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rimane drammaticamente alto il numero dei decessi segnalati, anche se in diminuzione rispetto alle ultime settimane. Lo dice l’ufficio Statistica del Comune di Palermo rendendo noti i dati relativi all’andamento della pandemia da Covid 19 in Sicilia e aggiornati a domenica 13 febbraio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile.

I dati della settimana

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 44.102, il 10,4% in meno rispetto alla settimana precedente. È diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,1% al 15,4%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 4,0%, passando da 270.939 a 260.006, 10.933 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 258.597, 10.819 in meno rispetto alla settimana precedente.

48 nuovi ingressi in terapia intensiva

I ricoverati sono 1409, di cui 115 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 114 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 12 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 48 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 18,6% in meno rispetto ai 59 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Ancora troppi morti

Il numero dei guariti (444.567) è cresciuto di 54.898 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 62,3% (58,2% domenica scorsa). Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 246 (46 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 9036, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,3% (come la settimana scorsa).

Ancora troppi over 50 senza vaccino

Scatta oggi, 15 febbraio l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 ma la Sicilia è l’ultima regione italiana per somministrazioni in quella fascia di età. Così da oggi potrebbero scattare anche le sanzioni amministrative agli over 50 che ancora non sono stati vaccinati. Secondo i dati del Governo ha concluso il ciclo di vaccini il 62,65% (media nazionale 72,90%) dei siciliani fra i 50 e 59 anni, e il 72,71% (media nazionale 80,96%) fra i 60 e i 69 anni. Andando ai numeri mancano all’appello circa 80 mila lavoratori siciliani. Numeri ancora troppo alti.