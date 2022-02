Scatta oggi, 15 febbraio l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 ma la Sicilia è l’ultima regione italiana per somministrazioni in quella fascia di età. Così da oggi potrebbero scattare anche le sanzioni amministrative agli over 50 che ancora non sono stati vaccinati.

Ancora troppi over 50 senza vaccino

Secondo i dati del Governo ha concluso il ciclo di vaccini il 62,65% (media nazionale 72,90%) dei siciliani fra i 50 e 59 anni, e il 72,71% (media nazionale 80,96%) fra i 60 e i 69 anni. Andando ai numeri mancano all’appello circa 80 mila lavoratori siciliani. Numeri ancora troppo alti.

Multe e assenze ingiustificate al lavoro

Per chi ancora non ha ricevuto la dose, è prevista una multa da 100 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltra da oggi gli over 50 privi di vaccino non potranno più andare al lavoro, pena una sanzione fino a 1.500 euro. Secondo la legge “dal 15 febbraio 2022, i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione”. Chi non si recherà a lavoro perchè privo di green pass rafforzato sarà considerato assente ingiustificato ma avrà diritto a conservare il posto fino al prossimo 15 giugno, quando scadrà l’obbligo ma per loro non è previsto il pagamento dello stipendio. Secondo la legge le aziende potranno ricorrere alla sottoscrizione di contratti a termine della durata di 10 giorni, rinnovabili più volte.

Open day alla Fiera del Mediteranno

In Sicilia si cerca di correre ai ripari. Per incentivare le vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, l’hub vaccinale provinciale, torna in regime di Open day a tempo indeterminato. “Fino a nuove disposizioni – si legge in una nota – non sarà necessaria la prenotazione per effettuare prima, seconda o terza dose di vaccino anti-Covid. La nuova regola è valida per gli utenti di tutte le età”. Ed è in dirittura d’arrivo la nuova iniziativa della struttura commissariale per alimentare la campagna vaccinale, in collaborazione con Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Vaccini in aeroporto

L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo diventa hub vaccinale. Giovedì 17 e venerdì 18 febbraio lo scalo aeroportuale di Palermo ospiterà squadre di medici, infermieri e personale amministrativo della struttura commissariale locale per la gestione dell’emergenza Covid. Dalle 10 alle 18, in ognuno dei giorni indicati, il personale sanitario sarà a disposizione di chiunque voglia vaccinarsi contro il Coronavirus: lavoratori dell’aeroporto, utenza, viaggiatori, accompagnatori, ma l’appuntamento è aperto in generale anche ai cittadini di Palermo e dei comuni vicini allo scalo aeroportuale.