Apertura dalle 9 alle 19, sospesa fascia oraria 20-24

L’hub vaccinale provinciale di Palermo della Fiera del Mediterraneo da domani, martedì 25 gennaio, resterà aperto dalle 9 alle 19, con possibilità, per gli ultracinquantenni, di presentarsi anche senza prenotazione quando vorranno (sempre nei limiti di questa fascia oraria). A questo proposito si è ritenuto di poter sospendere, almeno per ora, le aperture serali dalle 20 alle 24.

Costa “Vogliamo capire se cambio orario è favorevole”

“Abbiamo abbracciato la formula dell’hub flessibile fin dall’inizio, anche dal punto di vista degli orari di apertura e chiusura – spiega il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa –. Tanti gli ultracinquantenni che si sono presentati ai cancelli della Fiera di giorno, senza prenotazione. Vogliamo capire se distribuire l’open day per loro nell’arco di tutta la giornata, anziché solo dalle 20 alle 24, potrebbe venire ancora più incontro alle esigenze di questa porzione di utenza che abbiamo urgenza di vaccinare”.

Per bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni l’open day dalle 9 alle 19 era già previsto; come sempre i piccoli nella fascia 5-11 anni saranno vaccinati al padiglione pediatrico, il 20A, mentre dai 12 anni in su potranno recarsi al padiglione 20 per le somministrazioni.

Rimane aperto Open Day per ultraottantenni e disabili gravi

Resta inoltre sempre aperto, com’è stato fin dall’inizio della campagna vaccinale, l’open day per ultraottantenni e disabili gravi (detentori di legge 104/1992, art. 3 co. 3): anche loro potranno venirsi a vaccinare all’hub ogni giorno senza prenotazione, sempre dalle 9 alle 19.

Come prenotarsi

Chi, invece, volesse prenotarsi può farlo sulla piattaforma della Fiera del Mediterraneo a questo link ma anche sui portali di Poste Italiane o Sicilia Coronavirus.

La Fiera del Mediterraneo è sempre aperta, anche nei festivi, per vaccini e tamponi. Oltre ai già menzionati orari delle vaccinazioni, l’area per i test antigenici in drive-in è aperta ogni giorno dalle 8 alle 13.

Oggi oltre 3.600 contagi in Sicilia

Sono 3.629 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 26.096 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.394. Il tasso di positività scende al 13,9 % ieri era al 15,4%. L’isola è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 214.783 con un aumento di 2.605 casi. I guariti sono 991 mentre le vittime sono 33 e portano il totale dei decessi a 8.214.

Sul fronte ospedaliero sono 1.625 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 164, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 578 casi, Catania 940, Messina 574, Siracusa 538, Trapani 191, Ragusa 331, Caltanissetta 258, Agrigento 175, Enna, 44.

Anche la Sicilia. che da oggi è entrata in zona arancione, cambiano le regole che riguardano principalmente chi non ha il Super Green Pass, mentre coloro che hanno la certificazione rafforzata non subiranno particolari limitazioni.