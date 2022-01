L'attività riprenderà alle 15 per i convocati dalle Usca

Stop ai tamponi nell’area tamponi drive-in dell’hub della Fiera del Mediterraneo. Domani, martedì 11 gennaio, l’attività sarà ferma per riprendere nel pomeriggio alle 15 ma solo per i convocati dalle Usca. All’ingresso bisognerà esibire l’email di convocazione.

Attività regolare da mercoledì 12 gennaio

I test rapidi per le persone non convocate dall’Usca riprenderanno mercoledì mattina, 12 gennaio, al consueto orario 8-13.

Continueranno, invece, regolarmente le attività di somministrazione dei vaccini al padiglione 20 e 20A della Fiera dalle 9 alle 19.

Over 50, Fiera aperta anche di notte

La Fiera del Mediterraneo di Palermo riapre i cancelli anche di notte, ma solo per gli utenti over 50 che potranno accedere anche senza prenotazione.

L’orario attuale di apertura dell’hub al pubblico per le vaccinazioni, ogni giorno – festivi compresi – dalle 9 alle 19, sarà prolungato fino alla mezzanotte. Potranno accedere solo gli ultracinquantenni per fare prima, seconda o terza dose di vaccino, anche in open day, quindi con o senza prenotazione.

L’iniziativa, che riguarda le tre città metropolitane siciliane, Palermo, Catania e Messina, rientra tra gli sforzi profusi dalla Regione Siciliana per agevolare la vaccinazione degli ultracinquantenni, diventata di recente obbligatoria per questa fascia di età.

L’ingresso alla Fiera del Mediterraneo sarà da via Sadat. Si potrà entrare fino alle 23.30 dopodiché le vaccinazioni andranno avanti fino a mezzanotte e comunque fino a conclusione somministrazioni.

L’appello di Musumeci

“Faccio appello ancora una volta a tutti. La situazione ospedaliera – ha detto Musumeci – dimostra sempre di più come lo status vaccinale faccia la differenza, essendo tantissime le complicanze su tutti i pazienti non vaccinati. Mi aspetto, alla pari di questi ultimi giorni, un’adesione convinta”.

200 vaccinazioni all’assessorato regionale Salute

Intanto, sono stati duecento i vaccini inoculati all’Assessorato regionale alla Salute in piazza Ottavio Ziino, a Palermo, a dipendenti, parenti dei dipendenti e ad alcune suore. La vaccinazione è stata organizzata dai vertici dell’assessorato. Sono state effettuate le prime, le seconde e le terze dosi.