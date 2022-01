L’iniziativa della Regione negli hub delle Asp siciliane

Oggi e domani, domenica 16 gennaio, vaccinazioni anti covid19 anche senza prenotazione per la fascia che va dai 5 ai 18 anni e per gli over 50 negli hub delle Asp siciliane, le aziende sanitarie provinciali. L’iniziativa “porte aperte” è stata voluta dall’assessorato regionale alla Salute. Per il target 5-11 anni le somministrazioni avverranno solo in quegli hub che prevedono apposite corsie riservate alle vaccinazioni pediatriche.

Ancora incentivi

L’obiettivo è incentivare ulteriormente l’immunizzazione nelle due particolari fasce d’età tenendo conto, da una parte, della ripresa delle lezioni in Sicilia e, dall’altra, dell’obbligo per la popolazione over 50. Per quanto riguarda i minori, il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori o tutori legali, che dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore. La modulistica da presentare è disponibile anche sul sito www.siciliacoronavirus.it nelle rispettive sezioni.

Gli ultimi dati sui contagi

Il dato dei ricoveri di ieri per covid19 negli ospedali siciliani rispetto alle 24 ore precedenti vede un incremento complessivo di 9 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 165 persone (2 in più). Il dato dei guariti è pari a 875 persone, 21 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 10.023 mentre i tamponi molecolari processati sono stati 12.335. I tamponi rapidi sono stati 38.232. Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 856 ad Agrigento, 699 a Caltanissetta, 2.957 a Catania, 145 ad Enna, 674 a Messina, 2.492 a Palermo, 724 a Ragusa, 1.018 a Siracusa e 458 a Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 8.843.272.

Nuove zone arancioni

Altri quattordici Comuni siciliani sono finiti intanto in “zona arancione” anti contagio da Covid19. Lo saranno da domenica 16 sino a mercoledì 26 gennaio (compreso). Lo dispone la nuova ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, emanata ieri sera su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus. Le misure restrittive anti covid19 saranno in vigore nei seguenti territori: Licata nell’agrigentino; Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo e Vallelunga Pratameno nel nisseno; Borgetto, San Cipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate, nel palermitano. Salgono così a 149 i Comuni per i quali è attualmente disposta la “zona arancione”.