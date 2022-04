Sono 4.014 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 24.377 tamponi processati nell’isola. Ieri i nuovi positivi erano 4.994. Il tasso di positività scende al di sotto del 16,5% mentre ieri era al 17,7%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è oggi al settimo posto per contagi esattamente come ieri. Gli attuali positivi sono 120.548 con un aumento di 3.274 casi. I guariti sono 1.320 mentre le vittime sono 7 portano il totale dei decessi a 10.486.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 866, 10 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 49, esattamente come 24 ore prima

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.206 casi, Catania 866, Messina 846, Siracusa 390, Trapani 322, Ragusa 255, Caltanissetta 214, Agrigento 426, Enna 76.

Covid19 in Italia

Diminuisce l’occupazione da parte dei malati di Covid19 dei reparti di area non critica che scendono dal 16 al 15%, meno della metà rispetto ad un anno fa quando erano al 33%. Stabili invece le terapie intensive al 4% contro il 33% di un anno fa. Sono i dati dell’Agenas a registrarlo riferiti a ieri. Sono 4 le Regioni che superano la soglia del 15% per i reparti di area non critica: la Basilicata al 20% in discesa di 3 punti, le Marche in crescita di un punto che raggiunge il 18%, il Molise al 19% anche questo in crescita di un punto, la Campania che migliora di un punto e che scende al 17%.

Diminuisce occupazione reparti

