Sono 386 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.583 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sale addirittura al 4,0% fissando un nuovo record. L’isola scende, però, al quarto posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 4.409 con un aumento di altri 269 casi. I guariti sono 117 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono morti. Il totale dei decessi resta, per il secondo giorno consecutivo, a 6.006.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero c’è la risalita dei ricoverati che sono adesso 167, sei in più rispetto a ieri, mentre sono 23 quelli in terapia intensiva due in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo torna sorpresa in testa con 80 casi seguita da Caltanissetta con 78 casi poi da Catania 66, Agrigento 59, Siracusa 43, Trapani 26, Enna con 20, Ragusa 10, Messina 4.

Prima vittima siciliana della variante delta in Sicilia

Prima vittima per “variante Delta” del Covid19 a Marsala (Trapani). A morire è stato un uomo di poco meno di 60 anni. A confermare che il paziente ricoverato all’ospedale “Paolo Borsellino” è deceduto per questa causa è stato l’esito del tampone specifico elaborato a Palermo.

L’uomo aveva fatto una sola dose di vaccino, altri due ricoverati gravissimi

La vittima, un marsalese con qualche lieve patologia, aveva fatto una sola dose di vaccino. Così come una sola dose di vaccino hanno fatto gli altri due pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Marsala, intubati ed entrambi in gravissime condizioni. Anche per loro si farà il tampone specifico per la variante indiana. Anche loro sono persone di mezza età.

L’invito a completare la vaccinazione

“E’ impressionante – dice un medico – non solo la facilità di contagio della variante del coronavirus, ma anche come un soggetto si sia aggravato e come sia finito da casa sua alla rianimazione in sole 24 ore”. L’invito è quello di completare la vaccinazione, ritenuto l’unico modo per avere uno scudo dalle forme più gravi della malattia.