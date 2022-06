Il monitoraggio

Due Regioni tornano questa settimana a superare la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei reparti ospedalieri ordinari da parte di malati Covid. Sono la Sicilia, al 15,5%, e la Valle d’Aosta al 15,3%. Anche l’incidenza dei casi Covid su 100mia abitanti questa settimana è tornata salire, fissandosi a 222. Le incidenze più elevate si registrano in Sardegna, dove il valore è schizzato a 448,6 casi per 100mila abitanti, e Lazio dove il valore tocca 406,7. I dati emergono dalla tabella sugli indicatori decisionali, che l’ANSA ha potuto visionare, allegata al monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull’andamento del Covid.

Il Monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute

Sale l’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale: 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022) contro 222 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana (03/05/2022 -09/06/2022). Nel periodo 25 maggio – 7 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,83 (range 0,73-1,18), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,75, con un range che supera la soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Scendono intensive ma lieve salita ricoveri reparti

Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid scende al 1,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 16 giugno) rispetto al 2,0% del 9 giugno. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece lievemente al 6,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 16 giugno) rispetto al 6,6% sempre confrontato con il 9 giugno.

Salgono incidenza e Rt

L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, rileva il monitoraggio settimanale, è in aumento, con un intervallo che raggiunge la soglia epidemica di 0,95 (0,91-1) al 07/06/2022 rispetto ad un Rt pari a 0,80 al 31/5.

Il dato di ieri

Sono 2.878 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 16.285 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia emesso dal Ministero della Salute. Le persone decedute sono 10 (anche se molte di queste sono relative ai giorni precedenti), con il totale delle vittime da inizio pandemia che tocca quota 11.101. I ricoveri in degenza ordinaria sono 558 (-28 rispetto a ieri), in terapia intensiva sono 25 pazienti, uno in meno rispetto a 24 ore fa.