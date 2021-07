Sono 288 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.939 tamponi processati nell’isola. L’incidenza risale di colpo fino a poco sopra il 2,4%, tornando quasi al massimo di questi giorni che era stato al 2,5%. L’isola è di nuovo al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, solo la Lombardia che mostra 420 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 3.938 con un aumento di 143 casi. I guariti sono 135 mentre nelle ultime 24 ore mentre le nuove vittime sono ben 10 e il totale dei decessi sale a 6.006.

Vittime non tutte di oggi

In una postilla del bollettino giornaliero, però, viene spiegato che delle dieci vittime riportate oggi 9 sono frutto di un aggiornamento dei dati. In pratia sono state riportate oggi vittime che non erano state erroneamente conteggiate fra marzo e giugno

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero frena la risalita dei ricoverati che sono adesso 157, due in meno rispetto a ieri, mentre restano 20 quelli in terapia intensiva.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa balza Caltanissetta con 68 casi, seguita da Enna con 43, Messina 36, Agrigento con 33, Ragusa 27, Palermo 25, Catania 24, Trapani 18, Siracusa 14.

Zone rosse in Sicilia diventano tre

Una proroga e una nuova “zona rossa” in Sicilia. Si tratta di Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a seguito delle relazioni dell’Asp, che registrano un considerevole aumento dei positivi, e sentiti i sindaci dei Comuni interessati.

A Mazzarino le misure restrittive, introdotte il 3 luglio e in scadenza oggi, vengono prorogate fino al 21 luglio. A Riesi, invece, entreranno in vigore venerdì 16 e termineranno il 21 luglio.

Con Piazza Armerina, che è entrata proprio oggi in zona rossa, diventano così tre le “zone interdette” in Sicilia.

Correre per vaccinare

L’Asp di Siracusa, per imprimere un’accelerazione alla somministrazione dei vaccini anti Covid19, ha disposto altri due Hub in altrettanti centri commerciali.

Dal 16 al 18 luglio

“L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, in linea con la recente ordinanza del presidente della Regione Siciliana, con l’obiettivo di raggiungere al più presto la quota dell’80 per cento di vaccinati stabilita a livello nazionale anche alla luce della variante Delta, da venerdì 16 luglio a domenica 18 luglio inizierà con l’allestimento di un punto vaccinale straordinario nell’area antistante l’ingresso principale del Centro Commerciale Archimede in via Necropoli del Fusco dedicato alla vaccinazione su base volontaria del personale dipendente e aperto a tutti i cittadini”.