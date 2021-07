Neanche il tempo di revocare l’ultima zona rossa che in Sicilia che subito ne scatta una nuova. E’ durata poche ore la soddisfazione dia ver superato la fase critica

Istituita una nuova zona rossa

Istituita la “zona rossa” a Mazzarino, nel territorio di Caltanissetta. Le restrizioni saranno in vigore da sabato 3 luglio a mercoledì 14 luglio (compreso). Lo ha disposto un’ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a seguito della relazione dell’Asp competente e sentito il sindaco.

Arrivano nuove dosi di vaccino

Sono 30.800 i vaccini anti Covid19 in consegna da parte di SDA, domani 2 luglio nei centri siciliani. I prossimi vaccini in arrivo sull’Isola saranno 19.900 del tipo moderna e 10.900 del tipo Janssen.

Questa la suddivisione prevista verso centri vaccinali e farmacie ospedaliere dell’isola: 7700 dosi moderna e 4200 J&J a Palermo, 1000 moderna e 600 J&J a Enna, 2600 moderna e 1500 J&J a Erice, 2400 moderna e 1300 J&J a Siracusa, 2000 moderna e 1100 J&J a Ragusa, 2600 moderna e 1400 J&J ad Agrigento e 1600 e 800 Caltanissetta.

La situazione ad oggi

Sono 137 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.460 tamponi processati, con una incidenza che sale appena sopra l’1,3%. La Regione resta anche oggi al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime di oggi sono 4 e portano il totale dei morti resta 5.974. Il numero degli attuali positivi è di 3.885 con una diminuzione di 146 casi. I guariti sono 279.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 169, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 18, due in meno rispetto a ieri.

Il contagio nelle province

La situazione del contagio nelle singole province vede in testa oggi Caltanissetta con 32 casi seguita da Agrigento 27, Catania con 22 casi, Siracusa 15, Palermo 12 nuovi casi come anche Ragusa, Enna 9, Trapani 8 e nessun caso a Messina.