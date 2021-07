Sette turisti positivi al Covid19 si trovano in isolamento sull’isola di Stromboli

In corso il tracciamento dei contatti

A Palermo manifestazione contro il green pass

Ieri la revoca di tutte le zone rosse in Sicilia

Sette turisti sono risultati positivi al Covid19 a Stromboli. Lo ha riferito il sindaco Marco Giorgianni a seguito delle notizie ricevute dalle autorità sanitarie.

Allarme nell’isola, in corso il tracciamento dei contatti

Si tratta di persone che si trovano già in isolamento, e rispetto a cui l’Usca, in collaborazione con il medico di medicina generale locale, si è immediatamente attivata per tutte le procedure previste. “In particolare – dice il sindaco Giorgianni – siamo stati informati che l’indagine per il tracciamento dei contratti stretti avuti sull’isola, che dovranno isolarsi e sottoporsi a tampone, è stata avviata prontamente e con la massima accuratezza ed è tuttora in corso, sia per quel che riguarda il tracciamento che per l’effettuazione dei tamponi; pertanto le autorità sanitarie stanno provvedendo a contattare le persone che rientrano nell’indagine (in buona parte già avvisate, altri lo saranno nelle prossime ore) e a comunicare loro i comportamenti da assumere e le tempistiche di svolgimento degli screening”.

Intanto a Palermo manifestazione contro il green pass

Intanto anche a Palermo un gruppo di persone si è radunato in piazza per dire no al certificato verde. Al grido di “No al green pass” e “Libertà” una piccola folla si è concentrata in piazza Politeama. In pochi indossavano le mascherine.

L’iniziativa sarebbe stata lanciata sui social dal Movimento nazionale “No green pass”. Secondo quanto si apprende, per la protesta, lanciata con un tam tam sui social, non è stato presentato preavviso alla polizia. Nel capoluogo non sono mancati cori contro il premier Mario Draghi. L’obiettivo della manifestazione è esprimere dissenso verso l’ultimo decreto del governo Draghi, che estende l’obbligo del certificato vaccinale per alcune attività. Il corteo da piazza Castelnuovo si è spostato in via Ruggero Settimo e in via Maqueda. In piazza i poliziotti in tenuta antisommossa del reparto mobile hanno seguito la manifestazione.