Un solo nuovo caso di contagio da covid19 nelle ultime 24 ore in Sicilia. I dati trasmessi alla Protezione civile mostrano un andamento che resta molto basso nell’isola nonostante il picco della scorsa settimana dovuto però, quasi esclusivamente al conteggio dei migranti sbarcati sia pure fra le polemiche.

Il numero dei pazienti attualmente affetti da Covid19 in tutta la Sicilia sale a 139 visto che non si registrano guarigioni ormai da qualche giorno. La conseguenza è che i ricoverati con sintomi sono 14 ovvero uno in più di ieri visto che il contagiato odierno è andato direttamente in ospedale a Caltanissetta, restano solamente due quelli in terapia intensiva con un dato che non è cambiato rispetto a ieri. I pazienti in isolamento domiciliare restano, anche qui, 123, come ieri. I guariti sono fermi a quota 2.674, le vittime a 282 in totale non essendoci alcun nuovo decesso). Pochi i tamponi visto che il dato si riferisce, in larga parte, alal giornata di domenica, solo 966 quelli.

Il nuovo contagiato è un detenuto che era arrivato nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento da pochi giorni e che dopo aver mostrato la febbre è risultato positivo al Covid19 ed è stato trasferito, e ricoverato, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Si tratta di un uomo originario dell’Ennese che era stato arrestato, la scorsa settimana, nell’ambito dell’operazione antimafia della Dda di Caltanissetta denominata “Ultra”.

Tutti coloro che arrivano al carcere “Petrusa” vengono tenuti in isolamento finché non giunge l’esito del tampone. Per la casa circondariale di Agrigento si tratta del terzo caso di Coronavirus accertato, il primo di un detenuto. Nei mesi scorsi erano risultati positivi due poliziotti penitenziari, entrambi originari di Raffadali (Agrigento) ed entrambi guariti dopo un periodo di quarantena domiciliare.

A livello nazionale i nuovi contagi sono 208 e 8 le vittime registrate nelle ultime 24 ore