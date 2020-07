I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Il Ministero della Salute ha aggiornato i dati dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

CONTAGIATI: Sono 208 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 241.819 dall’inizio dell’epidemia. Dei nuovi casi 111, più del 50%, sono in Lombardia. Torna a salire il numero degli attualmente positivi: sono 67 in più di ieri per un totale di 14.709. Zero casi si sono registrati nella Provincia autonoma di Trento, in Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Valle d’Aosta, Molise, Calabria, Basilicata, Marche e nella provincia autonoma di Bolzano

MORTI: Stabili i nuovi decessi, 8 nelle ultime 24 ore rispetto ai 7 di ieri, per un totale di 34.869 vittime.

GUARITI: Sono 133 i nuovi guariti in più nelle ultime 24 ore, mentre i dimessi-guariti sono nel complesso 192.241.

RICOVERATI: Cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono oggi 72 rispetto ai 74 di ieri. 13.691 sono le persone in isolamento domiciliare

TAMPONI: Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 22.166 tamponi in tutta Italia, per un totale di 5.660.454 dall’inizio dell’epidemia.