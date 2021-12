Il contagio da Covid19 corre anche in Sicilia e l’isola si ritroverà in zona gialla con l’inizio del nuovo anno

L’incidenza in aumento

L’incidenza in aumento a 351 ed Rt stabile ma sopra la soglia. Sono i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia che iniziano a preoccupare non poco visto che sono in aumento anche i pazienti che arrivano in terapia intensiva. In Sicilia, in particolare, l’occupazione dei reparti di area medica si attesta al 15,5%. Il contagio ha già superato le soglie per il passaggio di colore e anche l’indice Rt. Manca un solo parametro, quello dell’occupazione delle terapie intensive che a questo ritmo di crescita sarà raggiunto entro i primi giorni della prossima settimana.

Il contagio di Natale

Sono 2.446 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 48.351 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.131. Il tasso di positività sale al 5,5% ieri era al 4,9%.

Il paragone con il reso d’Italia

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 17.332 casi, al secondo posto il Veneto con 5.402 casi, al terzo la Campania con 4.837, al quarto il Lazio con 4,171 casi, al quinto il Piemonte con 3.756 casi, al sesto l’Emilia Romagna con 3,551 e al settimo la Toscana con 3.438.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 27.075 con un aumento di 1.910 casi. I guariti sono 523 mentre le vittime sono 13 e portano il totale dei decessi a 7.417.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 673 ricoverati, con 9 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 76, 3 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 489 casi, Catania 702, Messina 388, Siracusa 202, Ragusa 120, Trapani 187, Caltanissetta 61, Agrigento 174, Enna, 123.

Musumeci cosciente della zona gialla imminente

Anche il Presidente della Regione è cosciente della situazione e lo ha rimarcato facendo gli auguri di Natale ai siciliani. Un messaggio nel quale annuncia l’arrivo della zona gialla dopo le feste. “Non dobbiamo perdere di vista il rispetto delle regole per combattere la pandemia. Siamo stati bravi nel rispetto delle regole, Con la nuova variante andremo in zona gialla ma sappiamo che questo virus non è così virulento come lo scorso anno”.

A scuola in classe con mascherine Ffp2

La Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine di tipo FFP2 e FFP3. E’ quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”. La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Super green pass per musei e palestre dal 10 gennaio

Scatterà dal 10 gennaio l’obbligo del green pass rafforzato per accedere a musei e luoghi di cultura, palestre, piscine e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali, sale gioco bingo, scommesse, casino. E’ quanto prevede il decreto legge contenente le misure per le festività pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi. “Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza – si legge – l’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h) del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti” vaccinati o guariti.