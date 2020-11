La denuncia del Nursind

“Un solo centro a Palermo per la sanificazione delle ambulanze che hanno trasportato pazienti covid, in questo momento non può bastare. Bisogna potenziare subito questo servizio che rischia di sottrarre preziose risorse al servizio di emergenza urgenza in questa fase così delicata”.

È la richiesta del segretario territoriale del Nursind Palermo, Aurelio Guerriero, che spiega quanto accade quotidianamente in città. “Alla Casa del Sole – dice – c’è l’unico centro per sanificare le ambulanze che hanno trasportato pazienti positivi.

Ogni mezzo richiede almeno trenta minuti di intervento che possono protrarsi anche fino a un’ora. Spesso si creano file che arrivano a dieci ambulanze e gli autisti e tutto l’equipaggio sono costretti ad attendere anche cinque ore che il mezzo venga sanificato, e nel frattempo la postazione resta sguarnita, con disagi per tutti i cittadini che in quel momento potrebbero aver bisogno. Un disagio che non possiamo permetterci in questo momento in cui la lotta contro il covid-19 ha raggiunto un momento nevralgico”.