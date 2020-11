117 positivi a Palermo, 422 a Catania. E’ il risultato di una domenica di tamponi effettuati nei Drive In delle due principali province siciliane per numero di abitani e per numero di contagi. E’ proseguito anche nella giornata di ieri lo screening di popolazione organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Palermo, Bagheria, Termini Imerese e Castelbuono.

Sono stati complessivamente 2.323 i tamponi rapidi fatti e 117 i positivi che, subito dopo, si sono sottoposti al tampone molecolare.

L’iniziativa rientra nella campagna attiva della Regione Siciliana per la ricerca del Coronavirus.

L’attività ha oggi interessato la Fiera del Mediterraneo di Palermo (910 tamponi e 57 positivi); Bagheria (569 tamponi e 43 positivi); Termini Imerese (310 tamponi e 2 positivi) e Castelbuono (534 tamponi e 15 positivi).

Domani (lunedì 16 novembre) l’attività in modalità Drive In proseguirà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo e sarà ancora rivolta al mondo della scuola, con orario dalle ore 9 alle 16 (ingresso dell’ultima autovettura alle ore 14)

Analoga iniziativa ma con un maggior numerodi DriveIn nel Catanese dove si chiude con 7.950 tamponi la seconda giornata dello screening per Covid19 rivolto agli studenti delle scuole medie. 422 i tamponi risultati positivi.

Nel dettaglio:

Catania: 2162 tamponi, 116 con esito positivi;

Acireale: 1409 tamponi, di cui 71 positivi;

Adrano: 611 tamponi, 89 con esito positivo;

Caltagirone: 482 tamponi, 1 con esito positivo;

Mascalucia: 1442 tamponi, di cui 49 i positivi;

Misterbianco: 803 tamponi, 34 con esito positivo;

Paternò: 1041 tamponi, 62 positivi.

La campagna regionale, che si conclude oggi unedì 16 novembre, è dedicata agli alunni, ai loro familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione, su base volontaria, tramite l’esecuzione di tamponi rapidi.

Oggi le postazioni, per i tamponi drive in, saranno aperte dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso le seguenti sedi:

Catania

– Scambiatore di Nesima (Via Michele Amari)

– Parcheggio AMT – Fontanarossa (Via Forcile)

– Scambiatore Due Obelischi (via F. Lojacono)

Acireale

– Parcheggio Capomulini

Adrano

– Stadio

Caltagirone

– Area Protezione civile (viale Cristoforo Colombo)

Mascalucia

– Piazza Falcone e Borsellino

Misterbianco

– Zona Milicia

Paternò

– Area adiacente alla piscina.